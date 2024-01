Llama AMLO a EZLN a reflexionar… “que no nos echen la culpa”

Llamado a la reflexión y hacer una autocrítica fue hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quien el pasado fin de semana cumplió 30 años de existencia.

Después que el EZLN destacó en su aniversario, que aún existe pobreza en Chiapas y que refirió que han ido desapareciendo sus municipios autónomos y juntas de gobierno por la crisis de inseguridad debido al crimen organizado, el Primer Mandatario debe analizar sobre la pérdida de simpatizantes y su decisión de no apoyar la cuarta transformación.

“No quiero opinar de eso, yo creo que ellos deben hacer una reflexión profunda, una autocrítica sobre lo que hicieron en 30 años, nada más que no nos echen la culpa a nosotros o que asuman ellos también su responsabilidad, que no caigan en la autocomplacencia, que hagan una autocrítica, yo no me voy a meter en eso, pero ellos deben de preguntarse por qué la pérdida del apoyo de los que antes simpatizaban con el movimiento”.

Y es que afirmó que su gobierno no ha dado una persecución, ni represión en su contra, ni se ha metido en el movimiento ni en el de ningún otro, sin embargo afirmó, no habrá acuerdo con los dirigentes del EZLN.

“No nos vamos a poner de acuerdo con eso porque ellos no están de acuerdo con nosotros… lo dirigentes, ellos no apostaban a la transformación por la vía pacífica ni por la vía electoral, ellos no ayudaron al movimiento que nosotros emprendimos para llevar a cabo la transformación del país, al contrario ellos decían que éramos iguales y llamaban a no votar, y no estoy diciendo mentiras y donde ellos tenían más presencia, en ese entonces arrasaba el PRI y luego el verde y a nosotros nos iba muy mal”.

Aunque dijo que en Chiapas sí existe la presencia de grupos de la delincuencia organizada, es uno de los estados con menos violencia en el país al registrar 41 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, además dijo, es la región de acuerdo al INEGI, donde más se logró reducir la pobreza,