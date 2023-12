Presenta AMLO proyecto Megafarmacia… “no hay nada que pueda impedir que funcione”

Nada que pueda impedir que funcione, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al encabezar la presentación de la denominada “Megafarmacia” donde el gobierno federal concentrará los medicamentos que se distribuirán en centros de salud, clínicas u hospitales públicos del país.

Desde Palacio Nacional y previo al corte de listón en Huehutoca, Estado de México, el Primer Mandatario aseguró que el inmueble, contará con todos los medicamentos y cada día funcionará mejor por lo que al considerarla la más grande del mundo enfatizó que podrá ser posible surtir algún faltante en un máximo de 48 horas.

“Y tiene que llegar en menos de 48 horas cualquier medicamento, cómo va a llegar, por vía terrestre o vía aérea pero va a estar el medicamento, el propósito es que a ningún mexicano le falten las medicinas y que también se tenga en cuenta que todos los medicamentos son gratuitos, no va a pagar el paciente lo que va a costar llevar el medicamento”.

Indicó que con su receta, el derechohabiente podrá comunicarse directamente a la Megafarmacia al 5595 000911, donde se procede a contactar a los responsables del IMSS, IMSS BIENESTAR o el ISSSTE quien hará un primer rastreo del medicamento, en caso de no tenerlo, se pedirá apoyo de Birmex para hacer una segunda búsqueda y posteriormente se surtirá y hará el envío.

“No hay nada que pueda impedir que funcione, todo esto nos obliga a actuar cada ves con más eficiencia como servidores públicos porque estamos expuestos al cuestionamiento, al escrutinio a la crítica que es importante, si no funciona la farmacia o si la gente empieza a ver que no hay los medicamentos aquí va a haber criticas que son buenas y constructivas”.

El primer mandatario aprovechó para criticar que por desinformación y manipulación de la realidad, se promueva la vacunación contra COVID 19 con fármacos que las grandes farmacéuticas y no las que entrega gratis el gobierno federal.

“Ya se tiene garantizada la vacuna para el Covid a todos, ah pero no les gusta porque no me vaya a inyectar el comunismo si me vacuno con Abdala, Sputnik o ahora que va a estar la Patria mejor con las farmacéuticas famosas”.

Sin embargo insistió hay libertad de la sociedad para aplicarse dosis donde quieran. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, se refirió a los medicamentos y artículos de curación que seguirán sufriendo y agregando a las medicinas que posee la Megafarmacia.

“Cuatro mil 187 millones de piezas que requieren ser progresivamente incorporadas a la Megafarmacia, se invirtieron 219 mil millones de pesos y un ahorro de 55 mil millones de pesos del gobierno de México”.

El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, destacó que diariamente se emiten 698 mil recetas en el IMSS-Bienestar y aunque señaló que actualmente se surten alrededor del 98% enfatizó que con la Megafarmacia se tendrá el 100 por ciento. Al comentar que la Megafarmacia cuenta con la regulación necesaria, Jens Pedro Lohmann Iturburu, director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) explicó que fue el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales el encargado de hacer un avalúo para adquirir el inmueble y se tuvo un ahorro mayor de 956 mil millones de pesos.

“¿Por qué se decidió este inmueble entre otras cosas? Lo primero su ubicación, esta ubicación le permite a esta Megafarmacia, satisfacer por tierra la demanda del 70% de la población del estado mexicano en un lapso no mayor a 48 horas, el terreno donde está el inmueble son 42 hectáreas 5 mil 389 metros, las características del inmueble techado son un poco más de nueve hectáreas, y tiene la capacidad de albergar 102 mil 323 posiciones y se estima una capacidad de 286 millones de piezas, es su capacidad de almacenamiento”.

Detalló que la Megafarmacia tiene cinco mil metros cuadrados con seis baterías de racks con cinco niveles y sus áreas contemplan resguardo de medicamentos de alto valor y red fría para todo tipo de necesidades.