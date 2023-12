Pide AMLO estar pendientes de la Megafarmacia… “queremos que funcione al cien”

Un evento de gritos de apoyo al gobierno federal se convirtió la inauguración de la megafarmacia en Huehuetoca Estado de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo contento de tener una farmacia grande, grande para que se distribuyan todas las medicinas a todas las partes del país.

En medio de voces de Presidente y es un honor estar con Obrador, señaló que es indispensable garantizar los medicamentos que como los alimentos, son básicos para las personas, sin importar el costo que signifiquen y se tengan todas las necesarias de manera gratuita.

“Hoy es un día muy especial, la verdad estoy contento porque logramos este propósito de que se tenga una farmacia grande, grande para que se distribuyan todas las medicinas, que puedan llegar las medicinas hasta los pueblos más apartados de nuestro territorio, que a nadie le falte una medicina”.

Así mismo al insistir que no faltarán los medicamentos y en tres horas se hará la investigación al interior del sector salud de estos, llamó a todos los involucrados en el proceso estar pendientes de las solicitudes y el seguimiento.

“Eso es lo que queremos que funcione al cien y es un recordatorio a todos… todos tenemos que estar pendientes, atentos, imagínense que pidan un medicamento y se pueda probar de que ese medicamento ya se envió a ese hospital ¿qué hiciste, dónde quedó? Pues ya se te envió suficiente medicamento que me estas pidiendo, vamos a tener un sistema de supervisión, que no de vigilancia pero hay veces que por la desidia, la rutina el burocratismo llegan los medicamentos en las cajas y ni siquiera las abren, se caducan, ahora no, ahora todos tenemos que cambiar”.

Al insistir que hubo una campaña en contra de su gobierno cuando se exigieron medicinas para combatir el cáncer, lamentó que también se diera en contra de este proyecto.

“Es que llegaron a tener farmacias privadas dentro de las clínicas del ISSSTE y dentro del Seguro Social… cómo no les va a dar gusto si se trata de una farmacia, vamos a ser el único país en el mundo con una farmacia dentro de estas dimensiones… si fuese el almacén de tabaco más grande del mundo o el almacén de licores más grande del mundo o el almacén de fentanilo más grande del mundo o el almacén de drogas más grande del mundo estamos en contra”.

Destacó que en marzo regresará a saber cómo está funcionando. En tanto el secretario de Salud, Jorge Alcocer se pronunció por estandarizar los procesos para la distribución de medicamentos, para que no falten.

“Hay que estandarizar los procesos, porque mejora también la calidad en consecuencia, que de seguro tenemos insumos, seguro tenemos medicamentos y así garantizar que estos se manipulen, se almacenen, se transporten de acuerdo a estándares y protocolos establecidos por Cofepris, lo que preserva la calidad de los medicamentos y evita su deterioro, reduce los riesgos de contaminación y mantiene así las condiciones necesarias para que lleguen en buen estado a cada paciente”.

Y es que explicó que la estandarización permite mantener un inventario que evite la carencia de alguno teniendo compras a tiempo.

El tema electoral no quedó fuera de este evento ya que López Obrador lamentó que al darse las campañas contra la mega farmacia hasta la pre candidata de la alianza PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez se pronunció hasta con carteles en Huehuetoca, así mismo entre gritos de Claudia de los asistentes, el Jefe del Ejecutivo Federal al fin de la inauguración aprovecho para comentar que ya intuye a quién le entregará la banda presidencial y será una mujer honesta y trabajadora.