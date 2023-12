Se reunirá AMLO con delegación de Estados Unidos el 27 de diciembre en Palacio Nacional

Confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador la reunión que sostendrá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, Elizabeth Sherwood-Randall, asesora para seguridad nacional de esa nación además de Alejandro Mayorgas, responsable de las políticas de inmigración del país vecino, con el objetivo de tratar los temas de migración.

Luego de la conversación telefónica con su homólogo estadounidense Joseph Biden, el Primer Mandatario informó que a propuesta de él, se acordó el acercamiento el próximo jueves.

“Vamos a tener para tratar todos estos temas vamos a tener una reunión el 27 de este mes, miércoles, viene el secretario de estado Blinken, viene la encargada de seguridad, también en encargado de seguridad interior Mayorca vamos a tener una reunión en Palacio Nacional, es una relación de amistad, esto tratamos con el presidente Biden y sí hay presiones de grupos que están en contra de los mexicanos y de los migrantes, sobre todo en esta temporada de elecciones”.

Y es que dijo, la llamada se dio por un incremento en los flujos migratorios de América del Sur y el Caribe qué buscan llegar a los Estados Unidos a través de México.

“Ahora se nos presenta una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro país, para llegar a Estados Unidos sobre todo el número de migrantes venezolanos, también haitianos, cubanos, ecuatorianos y creció el número y en Piedras Negras, Coahuila hay muchos migrantes queriendo pasar, esto ha limitado el que funcionen normalmente los puentes, los pasos por esa aduana”.

Por ello dijo, México seguirá ayudando para reducir el intento de indocumentados por la frontera de México y aunque reconoció que se reforzará las medidas de contención de migrantes, se acordaron otras dos acciones para terminar con aquello que lleva a las personas a salir de sus países,

“El acuerdo es que sigamos trabajando juntos y ya tenemos nosotros una propuesta para reforzar nuestro plan pero no sólo es contención, son dos cosas más… primero a ver si logramos llevar a cabo el Plan de Desarrollo para los Pueblos de América Latina y el Caribe… y lo otro es seguir ayudando a resolver problemas de índole político como lo de Cuba, como lo de Venezuela como esto de Guatemala porque todo eso de una u otra manera alienta la migración”.

El Jefe del Ejecutivo Federal recordó que Estados Unidos otorga visas especiales de trabajo y aunque reconoció que son muchas las solicitudes, pidió a los indocumentados recordar los riesgos.

“Decirle también a la gente que no hace falta llegar allá, hay un sistema de solicitud de ingreso a Estados unidos que dicho sea de paso no existía antes nada más que no se difunde mucho y hay también traficantes de personas que no les conviene que se sepa, que pueden hacer el trámite desde sus lugares de origen”.

López Obrador lamentó las presiones de personajes como el gobernador de Texas, Greg Abbott que ante intereses políticos, tomen medidas y brinden mensajes contra los migrantes por lo que le dedicó la canción “Somos más americanos” de Los Tigres del Norte.