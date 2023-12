No estoy muy de acuerdo en regular precios, el estado garantiza vacunas Covid: AMLO

En desacuerdo en regular precios se manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el planteamiento de imponer un control para evitar la venta a costos altos, de las vacunas anti Covid que se comercialicen en farmacias u hospitales.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario comentó que en su gobierno son partidarios de que medicamentos para atender a pacientes, para salvar vidas, no sean limitados, aunque aseguró que en México el estado ha garantizado la vacuna contra Covid-19.

“Nosotros somos partidarios que medicamentos para atender a pacientes, para salvar vidas, no deben ser limitados, controlados porque son como los alimentos, son productos estratégicos, no podemos impedir que se introduzcan vacunas para Covid, o para la Influenza o para cualquier otra enfermedad que quiera comprar estos medicamentos en las farmacias lo pueda hacer sólo que ahora el estado garantiza estas vacunas”.

Y es que se le cuestionó sobre la venta que se dará de vacunas como Moderna y Pfizer y aunque insistió, hay libertad entre los mexicanos, pero defendió el trabajo de su administración para garantizar de dicha protección.

“Vivimos en un país libre, la única diferencia es que el estado protege a todos, no incumple con su responsabilidad social, garantizando atención a todos, no es como quieren algunos, la libertad del zorro y el gallinero pero sí el que quiera va a poder comprar la vacuna y no estoy muy de acuerdo en regular precios porque hay vacunas”.

En tanto Ruy López Ridaura, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que aunque ya se registró en el país el primer caso de la subvariante de Covid-19, “Pirola”, esta no representa una alerta importante por un incremento de casos.

“Y aquí en México de las muestras que hemos tomado de agosto a la fecha hemos encontrado un caso de esta variante JN1 en la Ciudad de México pero realmente, digo sí esperamos por lo que se ha visto en el mundo que haya un incremento de esto, lo que nos habla que seguramente tiene mayor capacidad de transmisión pero por lo que se sabe de los casos que se han tenido en Europa y a nivel global es una enfermedad que no tiene un cuadro clínico más grave ni tiene una complicación identificada, tampoco se ha identificado que escape a la inmunidad, tanto a la inmunidad natural como de vacunas, entonces consideramos que la vamos a estar vigilando pero para nada representa una alerta importante de un incremento de casos, estaremos vigilando”.

Detalló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportaba un incremento de “Pirola”, subvariante de Omicron, y que en Europa y en algunas regiones puede estar llegando hasta 15, 17% de todas las variantes. El funcionario sin embargo hizo un llamado a la población para aplicarse las vacunas de la temporada invernal en los servicios de salud públicos pues reconoció, actualmente un porcentaje menor de la población, lo ha hecho.

“Desde octubre que se inició la vacunación de Influencia tenemos un total de 19 millones aplicadas de las 35 millones que tenemos como meta, se han aplicado 19 millones es 53% de la meta y en todas las instituciones se ha avanzado de manera similar, se han aplicado 9 millones por la Secretaría de Salud, 7.3 millones en el IMSS ordinario, 1.2 millones por el IMSS Bienestar y 1.2 millones por el ISSSTE, también Sedena, Semar y otras instituciones, Pemex también ha aplicado… en cuanto a Covid tenemos la aplicación ha llegado hasta 3.8 millones de dosis aplicadas, también el avance ha sido similar en cada una de las instituciones, esto sigue con una cobertura menor con 18% de la meta”.

Respecto a los casos informó que la curva epidemiológica en Covid desde la semana 40 hasta la 50 ha habido un descenso continuo con positividad entre 3 y 5% de la población pero destacó que en caso de influenza en la semana 45 se tiene una positividad de 20%.