Tu automóvil no cuenta con holograma cero o doble cero, entonces debes de revisar si puedes circular este último viernes del año, porque el horario del Hoy no circula inicia a partir de las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche.

Carros que no pueden circular este viernes

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que no circulan el 29 de septiembre son los siguientes:

Vehículos con engomado azul.

Holograma 1, 2 y permisos.

Placas con terminación en 9 y 0.

Carros que sí circulan el 29 de septiembre

Estos vehículos no tienen ninguna restricción para poder transitar este viernes:

Hologramas 0 y 00.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos conducidos por personal de salud.

Vehículos con placas de discapacitado.

Motocicletas.

