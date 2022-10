Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué carros no circulan el 28 de octubre?

Llegó el último viernes de Octubre y como viene el fin de semana, seguramente querrás hacer planes para salir. Si lo que quieres es disfrutar tu salida y que no se arruinen tus planes, debes de consultar si tu carro puede circular este 28 de octubre o si le toca descanso. Pues, todos los automóviles están sujetos a transitar de acuerdo a lo que dicta el programa Hoy No Circula, en especial para aquellos vehículos que no cuentan con calcomanía cero o doble cero.

Es importante tomar en cuenta estas medidas, ya que si se llega a violar lo que dicta este reglamento, te pueden infraccionar o hasta mandarte a ti y a tu coche al Torito.

Las multas por faltar al programa ambiental van de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Automóviles que no circulan este viernes

De acuerdo con lo establecido por el calendario del Programa Hoy No Circula que implementa la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los carros que no circulan este viernes 28 de octubre son los siguientes:

Automóviles con engomado color azul

Placas con terminación 9 y 0

Holograma 1 y 2

Coches que pueden circular este 28 de octubre

Los vehículos que no tienen ningún tipo de restricción para circular son los que siguen:

Hologramas 0 y 00

Motocicletas

Taxis

Automóviles eléctrico e híbridos

Automóviles conducidos por personal de salud

El horario del Hoy no circula está activo a partir de las 5 de la mañana a las 10 de la noche.

