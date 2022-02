El presidente López Obrador anunció que presentará un recurso de aclaración al Poder Judicial para que le defina con claridad qué prohibiciones incluye la veda electoral con motivo de la consulta de revocación de mandato.

De hecho, en su conferencia mañanera no presentó los videos sobre los avances de las obras prioritarias de su gobierno como el Tren Maya , la Refinería de Dos Bocas, etc, como lo hace cada lunes, para no incurrir en una falta y por ello solicitará esta aclaración y actuar en consecuencia.

Por ejemplo, si puede o no inaugurar el próximo 21 de marzo el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, estado de México.

“Vamos a formalizar un recurso para que el Poder Judicial nos aclare qué se puede hacer, que no se puede hacer. Vamos a procurar ser muy claros, por ejemplo, obras, giras y , bueno necesitamos preguntar qué puedo hacer el día 21 de marzo porque se va a inaugurar el aeropuerto. Entonces, pude ser que se inaugure sin que yo hable o que no se transmita nada, y todo eso nos lo podrían explicar”.

Dijo que la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia, preparan una documento en el que se pide que se aclaren los alcances de la veda, si puede o no seguir con los programas sociales, las obras y las giras de trabajo. Por ejemplo, si puede o no inaugurar el 21 de marzo el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía.

“Está un poco complicado por eso queremos para apegarnos a la ley, podríamos hacerlo sin medios, nada más como una supervisión que vaya yo a las obras sin medios. O sea, se va a elaborar un recurso para que nos aclaren bien, que nos definan bien. Eso lo están viendo los abogados, lo está viendo Adán, el Secretario de Gobernación con la Consejería Jurídica”.

López Obrador insistió que las instancias judiciales deben aclarar qué actos o discursos pueden ser equiparados con propaganda política, la cual está prohibida , incluso, consideró que la veda debería acotarse a emitir posturas políticas en favor o en contra, y no toda actividad gubernamental.