“No descarto infiltrados en protestas de normalistas de Ayotzinapa”

El presidente López Obrador no descartó que el enfrentamiento entre agentes de seguridad federales y estatales con normalistas de Ayotzinapa el viernes pasado en la autopista de Palo Blanco, Guerrero, pudiera tratarse una provocación de personas infiltradas en el movimiento de protesta de los estudiantes.

De hecho, dijo que se lleva a cabo una investigación para esclarecer esos actos violentos en los que se usó hasta un tráiler sin conductor que se estrelló contra la caseta de peaje y algunos establecimientos de turismo. Es más, López Obrador hizo un llamado a los alumnos a no utilizar la violencia en sus actos de protesta y no dejarse manipular por falsos líderes o capos de la delincuencia, dijo que se les falta dinero para eso están las becas.

Además, pidió a los padres de los jóvenes hablar con ellos para que depongan esa actitud rebelde, pues no se valen extremismos violentos ni de izquierda ni de derecha, pues se puede ser revolucionario de manera pacífica.

"Fue muy grave porque pudo haber sido una tragedia, muchos muertos, muy lamentable. Yo quiero hacer un llamado a los muchachos de la Normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma. He dado la instrucción que los reciban, que haya diálogo, porque también tenemos información que hay gente dedicada a las actividades ilícitas infiltradas en este movimiento, a lo mejor ni ellos lo saben. Y me dirijo a ellos y le pido a sus papás que nos ayuden".

Enfatizó que la toma de casetas es ya una situación insoportable que no se va a permitir, pero aseguró que su gobierno no es represor como en la época de García Luna, y defendió de las burlas que habido contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, quien actuó de manera responsable sin reprimir a los jóvenes, aunque le aclaró que este tema no sólo es jurídico sino también político y debe resolverse con diálogo, no con mano dura como quisieran los conservadores.

"Nosotros no somos represores, la Guardia Nacional actuó también con mucha responsabilidad, sin armas, salieron muchos heridos. Yo espero que depongan esa actitud rebelde y que no le hagan el juego a la derecha, al conservadurismo, porque quisieran que hubiera una desgracia para echarle la culpa a los jóvenes o que el gobierno los reprimiera porque están como zopilotes. Y que no se dejen manipular por nadie y menos por la delincuencia".

El Presidente de la República recordó que la política se inventó entre otras cosas para poner orden en el caos.