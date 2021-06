Paola Espinosa señala a Ana Guevara por quitarle la plaza de Tokyo 2020

Paola Espinosa señala a Ana Gabriela Guevara tras no cumplir su promesa de llevarla a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

SIN MIEDO A ALZAR LA VOZ



"No tengo miedo, yo no hice las cosas mal, no me equivoqué, estoy solamente diciendo la verdad de lo sucedido, de cómo pasaron las cosas. Tarde o temprano se saben bien las cosas y se hace justicia" @PaolaEspinosaOf @record_mexico 👇🏻 pic.twitter.com/wFVl6hryao — Jocelin Flores (@Jocelinflores) June 22, 2021

Tras haber quedado en tercer lugar en el selectivo clasificatorio para la justa olímpica, Espinosa, compadeció ante los medios de comunicación.

“A mi Luz María me dijo, tuviste un error en haber ido al Comité Olímpico, no debiste de haber ido, si la directora de la CONADE ya te había dicho que ibas a ser esa plaza, con el tema de las redes sociales cuando les expliqué que querían que subiera una carta, yo no me preste a eso y desde ahí empezó todo”.

Dicha carta, era un apoyo a CONADE por los procesos a los que fue sujeto el FODEPAR.

Además, la cuatro veces olímpica mencionó su preocupación y opinión ante la actual administración de la Comisión Nacional del Deporte.

“Así es como yo veo las cosas, simplemente sí creo que es la peor administración que hemos tenido, con más incertidumbre, con más tristeza, con más enojo, con más impotencia, sí, pero no me arrepiento porque en su momento estaba haciendo las cosas bien, pero de un momento para acá las cosas son distintas y no apoyaré algo que a mí no me parece”.

Paola seguirá luchando por su pase a la justa olímpica bajo el argumento de su actuación de hace dos años en el control técnico.