El futuro de Mbappé esta fuera de París

La novela sobre el futuro de Kylian Mbappé sigue sumando mas capítulos. Esta vez, el delantero de la selección francesa ha pedido salir del Paris Saint Germain de cara a la siguiente temporada.

El crack francés se quiere ir del PSG, si no se va este verano, será libre la próxima temporada. pic.twitter.com/z6RnUJm1xh — W Deportes (@deportesWRADIO) June 22, 2021

De acuerdo con información de Daniel Riolo en la cadena RMC Sport de Francia, el atacante de 22 años ha decidido no continuar en el proyecto del PSG. Es por ello, que en esta ventana de fichajes podría darse el traspaso Mbappé; ya que solo le resta un año más de contrato, y en caso de que el presidente del equipo, Nasser Al- Kelaïfi no decida no aceptar la salida, se podría marchar sin costo alguno para el siguiente año.

Al respecto, la postura de Mbappé en reiteradas ocasiones no ha sido clara, la última de ellas durante una conferencia de prensa en la Eurocopa, alimentando los rumores sobre su partida del conjunto parisino.

“No me interesa, estoy aquí para representar a la selección francesa. El PSG, con todo el respeto que le tengo a este club, porque soy empleado de este club, no me interesa de momento. Lo más importante es la selección francesa. Solo quiero hablar del equipo francés para no molestar al resto de jugadores”.

Finalmente, en días pasados Al- Kelaïfi comentó “Mbappé es francés y parisino. Tiene contrato y quiere quedarse al 100%”.