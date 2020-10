El Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, inició el proceso jurídico para expulsar de manera definitiva, y con ello dar por concluida toda relación laboral, de dos profesores de la Facultad de Química, quienes fueron denunciados por violentar la dignidad de las estudiantes universitarias y su derecho a una vida académica libre de violencia.

Tras conocer del caso de ambos catedráticos, que ya fueron separados y suspendidos de manera provisional por las autoridades de la Facultad por emitir explícitamente comentarios sexistas y misóginos, el Tribunal Universitario, de conformidad con las atribuciones que le confiere la legislación de la Máxima Casa de Estudios y atendiendo la justa demanda de la comunidad para erradicar toda expresión que promueva la violencia de género, acordó́ iniciar de manera urgente el procedimiento de destitución correspondiente, con pleno respeto al debido proceso, con una investigación legal y garantizando el derecho de audiencia para posteriormente emitir una sentencia definitiva.

El Tribunal Universitario de la UNAM refrenda su compromiso de acompañar todas las acciones encaminadas a combatir las opiniones y propuestas que inciten a la violencia de género y a la discriminación en contra de las mujeres, en particular de sus estudiantes.

Como se recordará la Facultad de Química (FQ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), confirmó haber separado de sus funciones a dos profesores luego de la difusión de dos videos en los que, presuntamente, emitieran comentarios misóginos.

En uno de los videos, se escucha a uno de los profesores hacer comentarios que fueron calificados como misóginos y sexistas. En dicha a grabación, el profesor comenta una anécdota en la que se refiere a una mujer que, supuestamente, “con unos golpes aflojaba como las bolsas de hielo“.

En otra de las grabaciones, se observa el momento en que una alumna le pide una opción a su profesor de reponer sus clases y en el video se escucha al profesor decirle: “pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo, así que no se me ocurre”.

Ambas grabaciones provocaron la indignación de alumnas de la comunidad universitaria, quienes exigieron a la UNAM tomar cartas en el asunto.