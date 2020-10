Pablo Aguilar pensó en retirarse tras su lesión

Después de sufrir una lesión de ligamento cruzado en el mes de febrero que lo mantuvo ocho meses alejado de las canchas, Pablo Aguilar ha reaparecido en la banca con el primer equipo, sin embargo, el defensa guaraní llegó a pensar en el retiro, así lo comentó para TUDN.

“Si lo pensé (retiro) la verdad que sí me pegó bastante. Creo que después de esa lesión pensé que no podía volver a mi vida normal como futbolista; después de que iban pasando los meses, digamos no veía mucha evolución, porque yo no lo sentía bien, porque trabajaba bien, decía el Kinesiólogo que iba bastante bien, pero yo no me sentía cómodo. No me sentía a gusto. Sufría con algunos ejercicios; esas cosas si me hicieron pensar muchísimo”.

Por otra parte, el defensa de 33 años está listo para reaparecer en el terreno de juego y sumar sus primeros minutos en este Guardianes 2020.

“La motivación la tengo al aire como se dice; volver a entrenar nada más, o al parejo de los compañeros ya estoy más que motivado, se refleja en los entrenamientos, en el vestuario mismo. La verdad creo que se refleja en mí eso que lo tengo a tope. Si a uno le toca estar dando lo mejor tratando de dar lo mejor siempre para no desentonar también lo que venían haciendo los compañeros”.

Este domingo Cruz Azul visitará a Chivas en la jornada 15, buscando sumar las tres unidades que le permita seguir en la pelea por los primeros lugares.