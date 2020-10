Jill Ellis podría ser la primer mujer en entrenar a un equipo de la MLS

Las mujeres siguen escalando y tomando puestos de poder dentro del deporte.

La entrenadora Jill Ellis es una de las máximas leyendas del futbol de los Estados Unidos, campeona del mundo en dos ocasiones con la Selección femenil de las 'Barras y las Estrellas', y ahora, candidata para dirigir al DC United; con lo cual podría convertirse en la primera entrenadora en toda la historia de la MLS.

La coach de 54 años de edad nacida en Reino Unido, cuenta con un currículum deslumbrante en el que figuran 8 títulos, nombrada Mejor entrenadora del mundo en 2015 por la FIFA tras proclamarse campeona del mundo en el Mundial de futbol femenil Canadá 2015 tras solo 13 meses de haber asumido el puesto.

Y repitiendo la historia cuatro años después en Francia 2019, donde por cierto ganó los 7 partidos de aquella Copa del Mundo convirtiéndose en la primera entrenadora en la historia del futbol en ganar dos Copas Mundiales Femeninas.

Cabe destacar que según el medio The Athletic, otros candidatos para el puesto son David Wagner, ex entrenador del Schalke 04 de la Bundesliga de Alemania y Jason Kreis, ex entrenador del Real Salt Lake y del Orlando City SC. Esto tras el despido de Ben Olsen, quien dejó el banquillo del DC United como el entrenador en jefe más antiguo en la historia del club con 376 juegos dirigidos.

Veremos si Jill Ellis obtiene el puesto y puede escribir otro capítulo en la historia del futbol de los Estados Unidos.