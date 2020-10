Gerardo Martino ve a Argelia como un rival complicado

En conferencia de prensa habló Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana previo al partido contra Argelia, destacando las individualidades del combinado africano.

“ Yo lo que creo es que individualmente tiene jugadores muy buenos, además del funcionamiento colectivamente; Brahimi, Feghouli, Mahrez, el chico central del Betis. Son jugadores, destacados, bastante destacados, hay otro grupo de jugadores que también juegan en el futbol francés. Obviamente ha tenido resultados satisfactorios; salir campeón de África, ganarle tres a cero a Colombia no es nada sencillo”.

Por otra parte, él ´Tata´ Martino analizó los 19 partidos que lleva al frente de la selección mexicana.

“Yo siempre creo que un entrenamiento, una concentración, convivir con los jugadores, palpar cómo vienen siempre da, y aún jugar un partido que no es exigente siempre da material al entrenador. Y también creo el resultado da material porque si bien el resultado ante equipos o selecciones que no son exigentes si es positivo no da nada, cuándo es negativo también se corre un riesgo porque se está perdiendo con selecciones de menos nivel”.

Listos para mañana. Con muchas ganas de jugar este último partido en Europa con @miseleccionmx #PasiónYOrgullo pic.twitter.com/3L9Q60lnTv — Cesar Montes (@CJasib) October 12, 2020

Finalmente, a pesar de que Martino no confirmó a los rivales para los partidos amistosos en Noviembre, sí dejó en claro que serán oponentes que les exigirán.