Detienen a exdirector de construcción y obras de la CDMX

La policía de investigación detuvo a Jorge Eduardo "N" quien se desempeñó en la administración pasada de la Ciudad de México como Director General de Construcción de Obra Civil de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), colaborador de Edgar Tungüi Rodríguez, quien fue nombrado por el entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

El ex servidor publico estuvo a cargo como Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Junto con Enrique Takahashi Villanueva, ex director de Licitaciones de Obras Públicas, y Gerardo Báez Pineda, ex director general de Construcción de Obras para el Transporte, posiblemente otorgaron contratos por más de 12 millones y más de tres millones pesos, a dos empresas de la construcción.

El primer contrato fue otorgado a una empresa encargada de la reconstrucción de dos edificios en el Multifamiliar Tlalpan, que realizó la demolición de dos inmuebles ubicados en la calle de Escocia, colonia Parque San Andrés, Alcaldía Coyoacán.

El segundo contrato de obra de demolición fue para otra constructora, para un inmueble ubicado en Concepción Béistegui, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.