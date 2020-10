No hay un dictamen completo para discutir la eliminación de los fidecomisos

En opinión de los líderes de los diputados de oposición, se tambalea la intención de eliminar los 109 fideicomisos como lo proponen los morenistas por órdenes del presidente López Obrador.

Y es que los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, aseguran que no se concretó el procedimiento para aprobar el dictamen en la Comisión de Presupuesto, por lo que en realidad no hay un dictamen que discutirse ante el pleno este jueves como se tiene previsto, por lo que sería ilegal subirlo al pleno.

El líder de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, explicó que en la ríspida reunión de la Comisión de Presupuesto, en la que los legisladores de oposición abandonaron la sesión, porque los morenistas pretendían dar un “albazo” e imponer un artículo transitorio para disponer de los 97 mil millones de pesos del fondo para gastos catastróficos de Salud y Bienestar, por lo que no se completó la aprobación del dictamen, pues solo se autorizó en lo general pero no en lo particular, es decir, no se completó el procedimiento por lo que debe reponerse.

“En este momento no hay dictamen y no lo hay porque no concluyó el proceso en la sesión de la Comisión anoche, entonces, al no haber dictamen, no hay materia para el pleno todavía, eso tiene que subsanarse”

Por su parte, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, dijo que si los diputados de Morena desean que aprobar el dictamen para eliminar los 109 fideicomisos, al menos deberían retirar su reserva para incluir un transitorio para que Hacienda pueda disponer de los millonarios recursos del fondo de gastos catastróficos

“Reponer el procedimiento desde el dictamen general si quieren procesar esa reserva, si no, que renuncien a presentar esa reserva de gastos catastróficos y que procesen lo que ya han llevado ahora por delante”.

Los líderes parlamentario de oposición, informaron que han recibido una serie de quejas de parte de las comunidades científicas, de deportistas de alto rendimiento y de cineastas, porque se sienten indignados y muy molestos, por las promesas incumplidas del coordinador de Morena, Mario Delgado, quien les prometió que no iban a a eliminar muchos de los fideicomisos.