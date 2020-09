No serán 55 sino 109 fideicomisos los que desaparecerán: Mario Delgado

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anunció que no serán 55 sino 109 los fondos y fideicomisos que desaparecerán y que con su cancelación se obtendrán 68 mil millones de pesos.

El morenista reiteró ante la carencia de recursos para enfrentará la pandemia y otros gastos prioritarios y la firme postra del presidente López Obrador de no endeudar al país. no cobrar más impuestos y no aplicar “gasolinazos”, ahora se tiene que eliminar un número mayor de estos fondos que operaban de manera opaca y sin control.

El líder de los diputados de Morena, explicó que aunque todos los fideicomisos van a desaparecer, no se eliminarán algunos apoyos como los que se otorgan a deportistas de alto rendimiento, científicos, cineastas y para atender los desastres naturales.

Por su parte, los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD en la Cámara de Diputados, se manifestaron en contra de la propuesta de Morena, por lo que le hicieron un llamado a rectificar.

El coordinador de la bancada priista, René Juárez dijo que antes de dar un “machetazo”a los fideicomisos primero se debe de realizar un análisis casuístico de cada uno de ello, para ver si fusionan o no y después actuar.

“Lo que se requiere aquí es el análisis casuístico, uno por uno, es decir, se requiere una operación con bisturí, y lo que Morena está haciendo es traer al quirófano un machete, un hacha y entonces corta de tajo todo y eso me parece un error garrafal, porque te dice cancelo todo, y luego te dicen, no se van a descuidar estas tareas, las va a atender quién sabe quién, con quién sabe qué recursos”.

Por su parte la lideresa de los diputados del PRD, Verónica Juárez, también pidió rectificar esa intención de borrar de un plumazo todos los fideicomisos y cumplir su promesa que hicieron a los afectados durante los parlamentos abiertos en los que se pidió su opinión para eliminar o no esos fondos.

“Se comprometen y luego se desdicen, eso fue lo que ocurrió con los fideicomisos, vimos como las distintas comunidades asistieron, argumentaron y se comprometieron a eficientar los recursos en los distintos fideicomisos. Se tuvo por parte de la mayoría morenistas un compromiso de que no desaparecerían, pero ha bastado que el Presidente tenga una opinión distinta para que cambien de definición, lo cual lamentamos”.

En el mismo sentido se manifestó el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, quien se pronunció en contra de la extinción de fideicomisos y criticó la falta de compromiso e independencia de los diputados de Morena, al no respetar los planteamientos vertidos en los foros de Parlamento Abierto.