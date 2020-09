Anuncia AMLO cambios en Semarnat y Secretaría de Bienestar

Formaliza el presidente Andrés Manuel López Obrador los cambios en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales donde Víctor Manuel Toledo deja la responsabilidad de la instancia a manos de la ex secretaria de Bienestar, Luisa María Albores quien a su vez será cubierta por el ex subsecretario Javier May.

En un mensaje por Youtube, y en presencia de los tres funcionarios, López Obrador recordó que Luisa María Albores también es ambientalista.

“En muy buen plan estamos tomando este acuerdo”

Víctor Manuel Toledo por su parte lamentó la situación y con un texto que leyó en la reunión dijo que padece de una cardiopatía retornará a sus actividades académicas.

Aseguró que el equipo de Semarnat se encuentra contenta junto con él por la decisión del Primer Mandatario.