Giran orden de aprehensión contra Ricardo La Volpe

Malas noticias para Ricardo Antonio La Volpe, ya que tiene una orden de aprehensión por parte de un Juez Federal por el caso de hostigamiento sexual hacia Belén Colorado, ex podóloga de las Chivas.

Este caso viene desde el 30 de abril de 2014, cuando el argentino fue cesado de Chivas como director técnico por una “conducta inadecuada”, misma que tiempo después se esclareció que se debió una presunta insinuación sexual en contra de la entonces podóloga del Guadalajara, Belén Colorado.

Hoy mismo se volvió a reabrir el caso y Ricardo Antonio La Volpe tendrá que enfrentar de nuevo a la justicia po hostigamiento sexual.

Hoy en Los Campamentos en W Deportes, La Volpe se defendió en contra de estas acusaciones al mencionar que este caso fue una trampa por parte de las Chivas.

“Para mí sí (Vergara le puso una trampa), porque considero que, si ustedes tienen hijas, sobrinas, y hay una acción el día viernes, ¿cómo van a pasar 12 días para aplicar la situación o levantar el acta?”

Reportes indican que se ha girado una orden de aprehensión en contra de Ricardo La Volpe 😱 por presunto hostigamiento sexual hacia Belén Coronado, expodóloga del equipo @Chivas 🔴⚪️ #LaVozDelFutbol⚽️ pic.twitter.com/OkEHDE7wpd — W Deportes (@deportesWRADIO) August 6, 2020

“Yo nunca me llevé con Vergara y eso estaba claro, porque tuve muchas peleas con él, que Dios lo tenga en la gloria, pero tuve peleas con él cuando estuve en la Selección Mexicana porque le llamaba a cinco jugadores o seis, un montón de cosas. Pasó eso, me hacen dejar jugar con Pumas, pero no le gano y no califico. Si califico no pasa nada, al no calificar dijo ‘a éste lo echo’ y vino esta situación. Mencionó en entrevista exclusiva.