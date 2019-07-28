La comunicación es una inversión y no un gasto: AMAP( Foto Especial )

A nivel de sociedad lo que requerimos como mexicanos no es un mensaje sino información y conocimiento para generar sabiduríax

De acuerdo con Sergio López presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, la industria de la comunicación impacta al PIB, al consumo privado, a los mercados, crea empleo de alto impacto, transforma la sociedad y favorece a las Pymes.

Por ello el especialista en comunicación advirtió que el gobierno actual no debe ver a la comunicación como un gasto sino como una inversión.

"La Comunicacion bien planteada como el gobierno entendida como inversión me parece que lo que genera son valores que la sociedad debemos de entender; valores de educación, valores de salud etcétera hay muchas cosas que el gobierno necesita informar y necesitamos saber porque se genera un ambiente de incertidumbre. Que no se vea esto como un gasto, me parece que es crítico es grave que se siga viendo esto como un gasto cuando debía ser estratégico y puntualmente estratégico para poder comunicar a una sociedad", advirtió el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad.

Al dictar la conferencia "Data un tesoro para la comunicación asertiva" el especialista de la AMAP aclaró que la publicudad no es solo hacer anuncios sino entender los targets.

La industria publicitaria, dijo, tiene el reto de hacer cambios estratégicos para mantenerse como un aliado estratégico para el crecimiento de las marcas.

Por otra parte, la comunicación digital es una de las áreas de oportunidad más importantes: 74% de la población mexicana ya cuenta con un Smartphone, 40% tiene acceso a internet, pero 90% aún se informa a través de la televisión.

En ese sentido dijo que "Mèxico invierte en comunicación como un país subdesarrollado y en términos de marketing y publicidad está subinvertido en relación al tamaño del país que tenemos y los medios y la industria tienen ahorita la oportunidad de generar más valor" aseguró.

Explicó que las campañas que más probabilidad tienen de generar un buen retorno de inversión son las que le que hablan a la gente.

La data y la tecnología no precisamente hacen creativo a quien los posee, así que es necesario correlacionar la efectividad con la creatividad para construir una pieza valiosa que no se quede en un mero anuncio sin sentido.

Detalló que existen dos tipos de campañas de comunicación: las racionales y las emocionales.

La data bruta emplea una comunicación racional. Por ejemplo: mi tasa de interés es 4.5 menor que la otra, o mi suspensión es más suave que la de la competencia

La data storytelling crea historias que conectan, tomando como base la data que se tiene del consumidor. No es que una sea mejor que la otra, su uso depende de los objetivos de cada campaña puntualizó.

Los anuncios en vídeo comenzarán a desarrollar su propia personalidad, para dejar de ser una edición del anuncio de televisión.

Gracias al análisis de datos, las marcas desarrollarán nuevas experiencias para los consumidores y aprenderán a integrarlas y evaluarlas en el entorno del 'Internet del Todo'.

Con el uso de data el consumidor pasa de "público" a "protagonista", finalizó. (Por Octavio García)