Alegría: Lo más tóxico que he hecho con una pareja

➔ @genaro_10: Quitarle las pilas al dildo de mi novia antes de irme de viaje de chamba. #FuiToxicoCuando

➔ @TavoM: #FuiToxicoCuando Puse un Airtag en la camioneta de mi ex novio para ver si enserio iba a donde decía (efectivamente me estaba mintiendo).

➔ @BeckyGH: La prima de mi actual novio, le inventó a su ex novio que estaba embarazada y que perdió al bebé solo para que se sintiera mal por haberlo cortado. #FueToxicoCuando

➔ @MaryLoli: #FuiToxicaCuando me inventé toda una personalidad digital, mismo perfil en diferentes redes, con diferentes fotos para que se viera real, para ver a todas las nuevas novias de mi ex, cortamos hace 6 años y hace un mes fue la última vez que lo hice. #Tóxica

➔ @Rolanding: #FuiToxicoCuando Fingí que estaba mareado para que no saliera con sus amigos de la oficina.

➔ @Ilianita: #FuiToxicaCuando fuimos a una fiesta con sus amigos, se puso celoso de que no le hacía caso entonces se salió y fingió irse de la fiesta, cuando me di cuenta yo me salí y me fui corriendo hasta un hotel en la avenida para ver si me seguía, si me siguió :)

➔ @Flowerflow: #FuiToxicaCuando en un karaoke, estaba la niña con la que salió 3 años antes que conmigo, ella empezó a cantar viéndolo (según yo) a los ojos, me puse como loca, aventé mis tacones, me salí corriendo, lo comparé con un ex novio y lloré como 4 horas seguidas (Estaba su hermano que oso).

➔ @ElToñou: #FuiToxicoCuando Fingí que me iba al trabajo, pero me escondí en el closet para escuchar a quien le llamaba siempre que me salía (era a su mamá).

➔ @Amerik34: #FuiToxicaCuando Esperé en la madrugada cerca de su casa para ver cómo y con quien regresaba del antro, para mi sorpresa llegó completamente sobria y sola a las 12 de la noche.

➔ @Javijavi1: #Toxico Le dije que era bipolar para que se sintiera mal por dejarme. #EsposoToxico

➔ @pili_23: Siempre que quiero regalos, le recuerdo sobre la vez que me puso el cuerno, la verdad es que no me importaba porque yo se lo ponía también, pero igual lo hacía sentir mal.

: #FuiToxicoCuando - Testimonios de relaciones tóxicas / Getty images

➔ @VinceK: #FuiToxicoCuando Le decía que me sentía deprimido cada vez que escuchaba que hacía un plan con sus amigas, para que me invitara o mejor aún… no fuera.

➔ @LaRanaRene: Le inventé que una tía había caído en coma para que volviera conmigo.

➔ @EugeneRet: El nunca me celaba y a mi me encanta que me celen así que fingía escenas de celos para que él me reclamara también.

➔ @Rockpiedra: #FuiToxicoCuando Soñé que me ponía el cuerno con mi hermano, así que fingí estar enojado una semana entera para que me rogara aunque en realidad sabía que era un sueño y que cero estaba enojado.

➔ @Ilichanita: #FuiToxicaCuando Dejé mi ropa interior y maquillaje en su coche para que su novia se diera cuenta y me dejara el camino libre…sigue con las dos.

➔ @SuperTony: Le inventé que nuestro hijo se sentía súper mal para que se regresara de la despedida de soltera de su hermana.