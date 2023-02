Alegría: ¿Flor o insulto?

● Eres muy inteligente para el tipo de trabajo que tienes.

● ¡Esto está buenísimo! ¿Quién te ayudó a cocinarlo?

● Lo bueno es que al menos eres muy bonita.

● Ahí donde lo ven… sí es inteligente.

● Sí que eres valiente por llevar ese vestido.

● Quisiera tener tu autoestima para también ponerme bikini.

● Que padre que seas tan segura, para andar así cara lavada.

● Para su edad, no está tan mal.

● Pues a mi no me importa lo que digan de ti, a mí si me caes bien.

● ¡Qué bonito/inteligente es tu hijo! ¿De quién lo sacó?

● Es gay, pero no se le nota, de hecho, es muy buena onda.

● Orale, te ves mucho mejor así alaciada.

● Mejor no deberías usar lentes, te ves muy bien así.

● Uf hoy hueles súper rico… te tocó baño?

● Pues mira para ser mujer, lo ha hecho súper bien eh?

● Está guapérrimo, que desperdicio que sea gay.

Comentarios desagradables que incomodan a quien los recibe por la ambigüedad de la intención / Getty images

● Mira con ese vestido te ves delgada.

● Ay no te reconocí, te ves súper guapo.

● Fijate que me gustabas más de güera.

● Hijole, que bueno que te cortaste el pelo… ya te veías….

● Que padre que no te preocupes por tu apariencia.

● Orale y ¿Cómo le hiciste para que te contrataran eh?

● Te enseñan la foto de tu ex con su nueva novia… “Ay pero tú estás más bonita”.

● ¿Ya ves cómo si piensas?

● Es súper delgadita.. pues sí, mide un metro…

● Oye pues debe ser súper trabajador no? ¿O cómo hizo tanta lana tan rápido?

● Yo también me vestiría increíble como tú… si me mantuviera mi marido

● ¿Sigues a dieta? Ay ya párale te ves mejor más llenita.

● Órale estás súper alta… ¿A poco si ligas?

● Que linda tu panza, cuánto tienes de embarazo? (Cero estás embarazada).

● Uf está hermoso tu coche nuevo, seguro a tu marido le salió carísimo.

● ¡Qué padre que viajes tanto! ¿Si trabajas?

● Espero que te recuperes pronto… ya duró bastante tu incapacidad.

● Esa chava está buenerrima… pues si si yo no trabajara también me la pasaría en el gym.

● Esta chava no es bonita pero liga muchísimo… seguro es buenísima cooperando…

● Ay y ¿Cómo le hiciste para conseguirte un novio tan guapo eh?

● Te ves muy repuestito.

● Te ves súper cansada… ¿O no te maquillaste?

● Tienes una cara super linda, si tan solo bajaras de peso…

● ¿A poco tienes 25? Juré que tenías cómo 32, digo es que eres muy madura.

● Que hermosas las flores que te mandaron…algo te habrán hecho.

● Eres súper inteligente, pero “te lo dije”.

● Eres súper buen elemento para la fiesta…. Pues si, como tomas tanto…

● Cuando eras joven seguro eras muy bonita.

● ¿Ves qué bonita te ves cuando si te arreglas?

● ¿Como que eres muy chistosita verdad?