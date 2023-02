¿Hablas el mismo lenguaje del amor que tu pajera?

En entrevista con Martha Debayle en W, Tere Díaz, psicoterapeuta especialista en desarrollo personal y terapia de pareja. Autora del libro ¿Cómo identificar un patán? y ¿Por qué nos mentimos si nos amamos?.

Mario Guerra: Tanatólogo, conferencista y Business Coach

➔ Influencias sobre la idea del amor:

Al ver una típica película romántica vemos las distintas expresiones de amor y esto hace que muchas veces consideremos que si el amor no nos lo expresan de esta manera ¡no es amor!, que “si no nos dicen ‘te quiero’”, no es amor, que si no está nuestra pareja dándonos muestras de cariño y casi pegados con nosotros, no es amor, pero esto no necesariamente es así.

Gary Chapman es un escritor y consejero matrimonial que dice que el amor tiene varias maneras de expresarse, y esto se hace extensivo a las relaciones de todo tipo, amistades, familiares, incluso de trabajo.

➔ Los diferentes lenguajes del amor de acuerdo a Gary Chapman:

Centrándonos en la relación de pareja, podemos observar que muchas cosas desgastan los vínculos poco a poco, pero hay cosas muy importantes y de alto valor que podemos hacer para sostener un amor pleno, vivo y que afiance la seguridad en la pareja:

1) Contacto físico:

● La expresión del amor a partir del “apapacho”: abrazos, besos, caricias, caminar de la mano.

● Es importante que observes si es la manera en como tú expresas cariño o amor y si así te corresponden.

2) Compartiendo tiempo de calidad:

● El recurso aquí es el tiempo, y si a este le agregas que sea de calidad ya tienes un recurso invaluable y mucho más que valioso.

● Escuchar a una persona hablar, ponerle atención, no estar viendo tu celular, hacer actividades que disfruten juntos.

● La presencia física es parte del tiempo de calidad que puede compartir una persona.

● Estar ahí sin juzgar, a veces solo en silencio cuando tu pareja necesita apoyo lo es también.

3) Haciendo regalos:

● Expresar el amor cuando se entregan objetos materiales mutuamente, independiente de su valor.

● No tiene que ser algo costoso, ni en una fecha especial: un ramo de flores, un chocolate, aquellos calentadores para el frío, esas vitaminas que necesita, etc.

4) Con actos de servicio:

● Cuidando al otro cuando está enfermo, realizando tareas domésticas, preparando la comida, lavando el coche, cortando el pasto, regando las plantas, etc.

● Tareas que no hagas por obligación pero que sabes que hacen una diferencia en la vida de la otra persona, especialmente cuando está más vulnerable o más lo necesita.

5) A través de las palabras:

● Cuando nuestros afectos por el otro son genuinos puedes lanzar un piropo, decir palabras que lo elogien, recordar sus aspectos positivos, nombrar lo que amas de la relación.

● Ejemplo: Eres muy lindo conmigo, eres mi mejor aliado, te quiero.

● También las palabras de aliento: “veo que estás triste, pero verás que encontraremos una solución”, palabras amables: “¡Qué bonita es tu casa!”, palabras de reconocimiento “¡Me encanta esta comida, muchas gracias por hacerla!”.

➔ Conclusión:

● No todos los lenguajes del amor van juntos, a veces predomina más uno u otro, según la persona con la que estamos tratando, así como en nosotros mismos.

● Esto responde a nuestra historia de vida, a nuestras experiencias.

El amor es un componente fundamental dentro de una relación de pareja. Sentir amor es la chispa que da inicio a lo que habrá de venir después. Pero también sabemos que el amor es, fundamentalmente, un proceso bioquímico que lo que busca es la preservación de la especie a través de la cópula, la reproducción y la crianza. Las relaciones de pareja son construcciones sociales complejas y no basta con el amor para hacer que estas terminen siendo satisfactorias, al menos en el largo plazo.

➔ ¿Cuáles son los pilares de una relación de pareja?

1) Amor: Es un proceso bioquímico autónomo y podemos decir que es “Lo que sientes”

2) Romance: Con esto nos referimos al proceso social. Se deriva del sentir amor y es la forma de expresar e identificar el amor que se da y se recibe, además se expresa en códigos sociales y culturales. Es decir: “Lo que haces con lo que sientes”

3) Intimidad: Es un proceso social basado en las conversaciones. Se sustenta en autorrevelaciones recíprocas. Es decir: “Lo que compartes”

4) Compromiso: Es un proceso personal y la decisión de quedarte en esa relación con esa persona, porque consideramos que es el mejor lugar posible para estar. Es decir: “Lo que decides”

➔ ¿Qué son los lenguajes del amor?

● Es una tipología o descripción de 5 códigos románticos que tenemos las personas para entender y expresar el amor hacia una persona.

● Como mencionó Tere, fue desarrollada en 1992 por el Dr. Gary Chapman en los EEUU.

➔ ¿Por qué son importantes los lenguajes del amor?

● Pensemos en ellos como el idioma romántico que habla nuestra pareja.

● Piensa si tienes una pareja que habla sólo ruso, será necesario que aprendas a hablar un poco de su idioma para comunicarse mejor. Si hay reciprocidad, tu pareja hará lo mismo con el español.

● Finalmente lo que se busca es una comunicación clara, en este caso de lo que siente hacia el otro y en códigos que sean comprensibles por él o ella.

➔ ¿Cómo aplicar los 5 lenguajes del amor?

a) Palabras de afirmación:

● Palabras de elogio, motivación, reconocimiento, gratitud y de afecto, ya sean habladas o escritas.

● Se dan directamente y también se dicen ante otras personas al referirse a la pareja. Ej: “Tu pareja siempre habla muy bien de ti...”

● ¿Cómo darlas? Una notita o recadito bajo la almohada o en el coche, un mensaje de texto inesperado, hazlo frecuentemente sin razón aparente.

● Ejemplos: Te quiero, gracias, me encantas, qué listo/a eres, por favor, te admiro, me fascina cuando…, qué bien te ves, qué bueno que llegaste.

● A evitar: Críticas destructivas o no dar las gracias o reconocimiento por un logro.

b) Tiempo de calidad:

Compartir espacio físico y actividad común y grata para ambos, sin distracciones o interrupciones, indaga qué le gustaría hacer a tu pareja

● ¿Cómo darlo? Conversaciones o actividades comunes en donde estés presente y focalices tu atención y tiempo para estar uno a uno.

● Ejemplos: Ir a cenar juntos o sólo a caminar, conversar en la casa mientras cenan o toman un buen vino, viajar juntos o pequeños escapes de fin de semana. Cualquier cosa que ambos disfruten y los mantenga conectados.

● A evitar: Estar en el celular, revistas, TV y otras distracciones.Si hay algo muy urgente, y en casos excepcionales, hazlo saber y ofrece devolver tu atención a tu pareja tras resolver el asunto. Evita abusar del tiempo de convivencia con los amigos, incluso los comunes. Procura no aislarte con el pretexto de querer tu soledad o de que tienes problemas o mucho trabajo.

c) Recibir regalos:

Pequeños detalles, que no tienen que ser costosos, dados sin razón aparente, que le hagan saber que en algún momento del día estuvo en tu pensamiento.

● ¿Cuándo y cómo darlos? Sin motivo aparente, hazle saber cómo se te ocurrió, lo que pensaste y el gusto que te da hacerlo. Expresa gratitud y entusiasmo cuando te dé a ti un regalo, sin fingir o exagerar.

● Ejemplos: Una flor, un pan, un dulce, un libro, una revista, su bebida preferida, una “sorpre”, el regalo de tu presencia; dar tiempo, acompañar cuando te lo ha pedido o sientes que lo necesita.

Si ese es el lenguaje primario de tu pareja planea un desfile de regalos: Un dulce por la mañana, una llamada por la tarde, una flor por la noche. Dale un regalo todos los días por una semana y dale significado a cada uno. Esta piedra significa la solidez de nuestra relación. Esta pluma significa que tú eres como el viento que me impulsa a volar más alto. Haz algo a mano y regálaselo.

● A evitar: El materialismo, solo hacerlo en fechas significativas, no hacerlo ni siquiera en fechas significativas, olvidar del todo las fechas significativas o hacerlo como una forma de expiar culpas o pagar favores.

d) Actos de servicio:

No grandes hazañas, sino pequeñas ayudas que aligeren las tareas de tu pareja o que le hagan sentir que te importa, como hacerte cargo de algo que no le gusta hacer o atender a una petición cuando te la hace.

● ¿Cómo hacerlos? Ofrece tu ayuda antes que te la pidan, haz de las peticiones de tu pareja tu prioridad, de manera frecuente, voluntaria y de buena gana.

● Ejemplos: Sacar la basura, poner la mesa, lavar parte de los trastes, trapear, arreglar la la llave que gotea, limpiarte los pies al entrar a la casa, etc. Pregunta cómo puedes ayudar, si hace falta algo de camino a casa, etc.

● A evitar: Decir “ahorita” y no hacerlo, es mejor ser específico y cumplir. Ej: “En cuanto acabe el partido saco la basura”. Lo mejor sería hacerlo cuando te lo piden. Procura evitar ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Trata de no hacer cosas por otros y enojarte cuando tu pareja te pide algo o no hacerle caso.

e) Contacto físico:

Mantener contacto físico frecuente con tu pareja y no necesariamente sexual, ya que transmite seguridad, presencia y amor.

● ¿Cómo hacerlo? Casual, sin motivo aparente, sin que te lo tengan que pedir y con buena actitud.

● Ejemplos: Abrazos, caricias, tomarse de las manos al caminar, un beso sin razón aparente, tocar la mano en una reunión, un roce de rodillas bajo la mesa o sentarse cerca.

● A evitar: La rudeza, rehuir el toque de tu pareja o portarte con frialdad ante las demostraciones afectivas físicas de tu pareja.

➔ ¿Por qué mi pareja no aprende mi lenguaje, por qué yo he de aprender el suyo?

● Porque tu pareja te importa, porque ya eres un adulto proactivo que puede iniciar algo sin esperar sólo a reaccionar como si fueras una “medusa”.

● Se trata de que ambos puedan conocer y practicar el lenguaje del otro.

● El amor debes expresarlo primordialmente en el lenguaje primario de tu pareja, no en el tuyo.

➔ ¿Cómo puedo conocer el lenguaje del amor de mi pareja e incluso el mío?

● Existen tests que pueden hacer (ver el libro de los 5 lenguajes del amor del Dr. Gary Chapman).

● Otra forma de detectarlos es observando cómo expresa y cómo le gusta que le expresen su cariño a amigos y familiares.

● Busca entender de qué se queja más frecuentemente acerca de otras personas significativas. Es quizá lo que le haga falta.

● ¿Sabes qué es lo que más suele pedir o buscar en otras personas?

● Una pareja es para conocerla, no para querer cambiarla.