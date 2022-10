Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció hace unos días que había llegado a un acuerdo con algunos productores de harina de maíz para que no incrementaran el precio de la tortilla, la realidad es que en la mayoría de las tortilleras de la ciudad el precio sigue a la alza. El ingeniero Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla aseguró que los insumos han seguido subiendo, los productos del Paquete Contra la Inflación y la Carestía tienen un precio establecido o fijo entre las personas que llevaron a cabo el acuerdo, y la industria de la tortilla sigue sujeto a lo que dicte el mercado.

En otras palabras, negó que se pudiera fijar un precio al producto base de la alimentación del grueso de la población mexicana.

“No podemos poner un precio fijo a la tortilla porque los insumos siguen subiendo de precio. Lo que hace ruido es que además de que lo acaban de subir, es tienen derecho a volver a subirlo en febrero. Creo que López Obrador está mal informando porque él piensa que el precio de la tortilla depende de las harineras, pero realmente lo que hay que regular es el precio del maíz, hay que hablar con la industria de la masa y la tortilla porque no se tomó en cuenta en el PACIC”, explicó.

Además, declaró que para que la tortilla no siga subiendo, se necesita que no suban el gas, la gasolina, el maíz, los salarios, ni ninguno de los insumos que afecten su cadena de producción, pero como no es el caso, no pueden hacer más que incrementar en medida de lo posible sus precios.

“La propuesta que le hemos hecho al Gobierno Federal desde hace más de dos años es que se siente con nosotros para que sean ellos quienes provean mientras exista la situación de crisis, del maíz y la harina que se requieren porque los intermediarios son los que encarecen el precio de la tortilla y si el gobierno interviene entre productores e industriales, el precio de la tortilla se puede estabilizar”, concluyó.