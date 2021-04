Kilo de tortilla alcanza máximo histórico; se vende hasta en 27 pesos

Mediante su programa “Quién es Quién en los Precios”, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer en Matamoros, Tamaulipas las tortillerías “La Fama” en Mariano Matamoros, y “La Suprema”, en la colonia Villa de Seris, son las que más caro expenden el kilo de tortilla.

El precio promedio de la tortilla es de 20.53 pesos en Sonora; en tanto que en la Ciudad de México se sitúa entre los 11 y 18 pesos; en la Ciudad de Guadalajara se vende entre 10 y 18 pesos y en Monterrey entre 11 y 19 pesos.

Como se recordará el pasado 21 de abril en conferencia de prensa el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla (CNIPMT) Rubén Montalvo, alertó por inminentes incrementos en el precio de las tortillas, derivado de alzas en insumos básicos para su producción, tales como la luz, gas, maíz, harina, etcétera, los cuales son de hasta el 40 por ciento en algunas zonas del país.

“Definitivamente que con el encarecimiento de los insumos es necesario que de alguna manera que en muchos compañeros repercuta el costo de los insumos en el precio de la tortilla, como les decía yo no es la intención no lo queremos por eso estamos haciendo el llamado a todos a las autoridades para que nos apoyen a contener esto, a los comercializadores de nuestros insumos para que nos ayuden hay una pandemia en el país es necesario que todos trabajemos juntos para lograr que todos estemos bien y también pedimos la comprensión del pueblo de México para que en el caso de que en algún momento algunos compañeros tengan la necesidad de incrementar el precio de su producto no se les satanice como se hace normalmente”, llamó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla.

Ante la situación, la CNIPMT pidió a Segalmex que les venda sus excedentes de maíz y con ello estabilizar costos.

Incluso el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) adelantó que Gruma podría elevar los precios de la harina de maíz por tercera vez en lo que va de 2021.