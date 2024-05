Sin prueba PISA, México se quedaría sin saber qué pasa con la educación en el mundo

“Sería una desgracia, México se quedó sin evaluaciones… se salió de estudios que coordina la UNESCO en Latinoamérica, esta al tanto de salirse o eso parece, sin la prueba PISA nos quedaríamos a ciegas y no sabremos que es lo que sucede en materia educativa… no sabremos como estamos ni como nos comparamos con países hermanos o países con mayor desarrollo”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el experto en educación, Eduardo Backhoff, dijo que sin la prueba PISA, México se quedaría sin saber que pasa con la educación en el mundo, a lo largo de veinte años no hemos avanzado, “la prueba no trae buenas noticias para países pobres, siempre estaremos por debajo de países ricos, deberíamos ser lo suficientemente maduros para aceptarlo y remediar la ineficiencia, al Gobierno no le gusta que le den malas noticias, menos que lo saquen en los medios”.

“Cada año desde el año 2000 hemos concursado con países incorporados de la prueba PISA y hemos estado retrocediendo respecto a los demás, hemos estado actualmente en el lugar 60 o 58 de los 80 y tantos países que participan, muy brevemente diría que de nuestros estudiantes dos terceras partes no adquieren competencias mínimas en matemáticas, dos de cada tres, la mitad aproximadamente en lectura y otro tanto en ciencias, nos ha ido mal como en otros indicadores”.

Al ser cuestionado sobre el sexenio en términos educativos señaló que tuvo que afrontar la pandemia y no lo hizo correctamente, utilizó el internet como alternativa sin capacitar a los profesores, hay que pensar no sólo en el aprendizaje sino en la matricula la cual en la media superior aumentó; cambio planes de estudio sin mayor exploración de especialistas, el deterioro de la educación en México se notará a lo largo de los años no inmediatamente, “el problema no es la estandarización de las pruebas sino la interpretación”.

Backhoff señaló que el Gobierno debería de preocuparse porque los alumnos permanezcan en las escuelas y no la abandonen, que aprendan, y enfocarse en que los estudiantes tengan lo fundamental, “creo que está muy claro lo que tiene que hacer… son problemas que tienen que atacar” y la prueba con los años lo demostró.