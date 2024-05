No tengo miedo porque soy inocente: León Trauwitz

En 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al General Eduardo León Trauwitz de crear una organización criminal para robar y encubrir el robo de hidrocarburos de los ductos de Pemex, a través de varias tomas clandestinas; el ex funcionario pidió asilo en Canadá ante las acusaciones.

En el espacio de Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola, el General hizo declaraciones por primera vez desde que salió de México, y ante la noticia de su extradición, León Trawitz afirmó que no tiene miedo de enfrentar un juicio porque es inocente.

Días antes de viajar a Canadá para visitar a su hija, dos agentes de la FGR fueron a su casa para advertirle que se avecinaba una orden de arresto por delincuencia organizada, ante lo cual le ofrecieron ser testigo protegido, a cambio de declarar qué relación había entre José Antero Rodarte Cordero, ex titular de la Unidad de Apoyo a la Presidencia en la administración de Peña Nieto, y Patricia Flores Elizondo, ex jefa de Oficina de Felipe Calderón.

“Sin embargo, el documento que me dejaron no venía de la Fiscalía, venía de la Unidad de Inteligencia Financiera, es lo que me generó más asombro”.

León Trawitz aseveró que desconoce la relación entre esos dos personajes; desde que dejó el país no ha tenido contacto con Enrique Peña Nieto ni ningún funcionario de la administración.