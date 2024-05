Alteración en semáforo epidemiológico en pandemia de COVID-19 ocasionó muertes

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Jaime Sepúlveda quien dirige la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en MX, informó que quitaron dos puntos al semáforo epidemiológico en la pandemia de Covid-19 para que la población continuara realizando actividades esenciales, es por eso el impacto de la segunda ola de contagios tuvo más mortandad en enero de 2021.

Sepúlveda dijo que hubo muchas fallas en la cuestión gubernamental que tuvieron serias consecuencias, en la Ciudad de México y el área metropolitana lugar donde se registraron mayores defunciones debido a que se concentran más personas, además pacientes de otros estados como Tlaxcala y Estado de México buscaron en la capital atención de tercer nivel.

“En aciertos lo que se hizo en la Unidad Covid-19 Citibanamex, IMSS también hizo capacitaciones grandes, algunas se hicieron bien… Hay acierto y errores… el cubrebocas, las pruebas en Ciudad de México se trataron de hacer de manera distinta como en Jalisco y Chihuahua gobernadas por la oposición, en mayor parte trataron de hacer políticas diferentes que las federales, Ciudad de México trato de diferenciarse, son algunas cosas buenas pero hubo errores serios, la distribución de ivermectina no tuvo justificación, alguna persistió por demasiado tiempo, lo del semáforo erróneos o distorsionado, le rasuraron dos puntos, eso no me queda claro, de dónde se originó, de quién fue la decisión rasurar dos puntos”.

El dirigente de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en MX puntualizó que el informe llevó muchos meses de gran trabajo de investigación, utilizaron datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaria de Salud (SS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizaron entrevistas y grupos focales a funcionarios públicos, legisladores, líderes de opinión, médicos y enfermeras, “la Comisión es completamente apartidista, todos trabajamos de manera voluntaria, gratuita, nuestro único interés en aprender para no repetir, van a seguir dándose pandemias con mayor frecuencia… es una obligación moral contribuir con conocimiento todos somos científicos académicos, no pertenezco a ningún partido, no tenemos ninguna intención electoral”, concluyó.