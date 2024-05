Ceci Flores asegura hay restos humanos en crematorio clandestino de la CDMX

“Siguen autoridades trabajando en el lugar, tienen órdenes del mandatario principal que se encarga de manipular las cosas a su favor, anda haciendo sus chistes, no entiende el dolor de una madre, la gente lo que no sabe es que cuando son crematorios son lugares donde solamente quedan cenizas de los cuerpos, son fragmentes que cuando los tocas se deshacen en las manos”.

Activistas localizaron un crematorio clandestino con supuestos restos humanos en la Ciudad de México y el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado respondió con el dicho: “para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, porque alguien dijo, estaba muy insípido, que tenía muchas espinas, el pejelagarto es muy rico”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola la madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, dijo que están revisando las fosas para que las autoridades descarten lo que encontraron “para que descarten porque son los expertos” y aseguró hallaron fragmentos.

Flores señaló que la empatía y sensibilidad de López Obrador es poca, cada que habla de las Buscadoras “la riega” y lamenta la falta de conocimiento de algunas madres que son manipuladas a su favor, “nosotras tenemos nueve años de búsqueda de experiencia”, dijo.

La madre buscadora de Sonora informó que se encuentran trabajando con la Comisión de Búsqueda y van a seguir luchando, “que ellas miren esto como que un político nos mandó, yo me pague mi propio vuelo, yo tengo necesidad de encontrar a mi hijo, mi única necesidad es apoyar, he encontrado muchos hijos que no son míos”, concluyó.