¿Por qué los mexicanos nos resistimos al éxito?

Xóchitl Gálvez, senadora de la República, ingeniera, empresaria.

En 2020, México le dio la bienvenida a 11 millones de nuevos pobres para quedar en 51% de la población en esa condición.

De acuerdo a un estudio de OXFAM México 7 de cada 10 personas que nacen en hogares de pobreza permanecen en esa condición a lo largo de sus vidas, mientras solamente 2 de cada 10 logran subir a los primeros niveles de la distribución.

Mientras que 57 de cada 100 que nacen en hogares del extremo superior de la escalera social, se mantienen ahí el resto de su vida.

México está entre el 25% de países con más desigualdad, que el 1% más rico del país acumula 24% del ingreso nacional y el 10% concentra 65% de la riqueza total (OXFAM México).

De acuerdo al ‘Informe de Movilidad Social en México’, seis de cada 10 profesionistas tuvieron un padre o una madre que antes logró un título de licenciatura; si el progenitor sólo estudió preparatoria su hijo tendrá una posibilidad sobre tres de hacer una carrera; y si los padres sólo cursaron estudios de primaria su hijo contará únicamente con el 12% de probabilidad.

De vender gelatinas a tener casa en Las Lomas

Compró su casa en Las Lomas para demostrarle a sus padres que era falso que tenían que vivir en la pobreza.

Cuando era una niña, ayudaba a su mamá a hacer 600 gelatinas al día.

En todo ese proceso su papá se la pasaba diciéndoles: “ni que se fueran a comprar una casa en las Lomas de Chapultepec”.

Así que cuando tuvo la oportunidad decidió comprar su departamento en las Lomas para demostrarle a su papá que ella y su madre, “la habían hecho”.

El fogón para hacer las gelatinas estaba en el cuarto donde dormía su padre, quien “tenía un problema con el alcohol, y entonces siempre gritaba y decía: ya dejen sus chingadas gelatinas, ni que se fueran a comprar su casa en las Lomas de Chapultepec”.

¿Los mexicanos le tienen miedo al éxito?

Según algunos especialistas, “El miedo al éxito es algo con lo que se identifica un importante porcentaje de la población mexicana. En general, en México no estamos formados desde la infancia como triunfadores. No tenemos esa idea de que podemos conseguir lo que nos propongamos”.

Según Carlos Kasuga, parte de esta mentalidad de los mexicanos viene desde cuando los españoles llegaron a México y gran parte de Latinoamérica, se apoderaron de todo, limitaron a nuestros antepasados, los excluyeron de todo: progreso, educación, participación, y nos sometieron con la religión. Fue el coctél perfecto: ni te atrevas o Dios te castigará. Todavía tenemos esa loza encima, el “tú no puedes.

¿Por qué nos da miedo el éxito?

El psicólogo Abraham Maslow uso el término de complejo Jonás para describir a personas que tienen miedo de su grandeza. Al parecer el miedo al éxito deriva de la responsabilidad abrumadora que podría conllevar dicho éxito, de vivir una vida extraordinaria que carece de familiaridad personal, y en ocasiones los problemas de autoestima que impiden que alguien pueda verse a sí mismo como una figura importante.

De acuerdo a Maslow estas son algunas señales de que podrías tener miedo al éxito

Te sientes culpable por cualquier éxito que tengas, no importa cuán pequeño sea, debido a que tus amigos, familiares o compañeros de trabajo no han tenido el mismo éxito. Crees que esto es humildad, pero no lo es.

No hablas de tus logros con otras personas.

Evitas o pospones los grandes proyectos, especialmente los que podrían conducirte al reconocimiento personal. Puedes creer que esto se deriva de un miedo al fracaso, pero muy probable que sea lo contrario.

Con frecuencia comprometes tus propios objetivos o programas para evitar conflictos en la familia u otras personas. Es posible que no tengas ninguna evidencia de que realmente podría causar problemas, pero te convences de lo contrario.

Te sientes, inconscientemente, que no mereces disfrutar de éxito en tu vida.

Crees que si alcanzas el éxito, no serás capaz de sostenerlo. Así que piensas, “¿por qué preocuparse?”

Causas de miedo al éxito

Tenemos miedo de lo que el éxito nos traiga soledad, nuevos enemigos, incluso por tener que pedir favores o dinero a la familia para lograrlo.

Tenemos miedo de que cuanto más alto podemos subir en la vida, más dura será la caída.

Hay temor por el trabajo extra que nos traerá el éxito, las responsabilidades y las críticas que podríamos tener que enfrentar.

Tememos que nuestras relaciones vayan a resentirse si llegamos a tener éxito. Nuestros amigos y familiares reaccionarán con los celos o cinismo, y podríamos perder a nuestros seres queridos.