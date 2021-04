Vacunación en Zapopan fue fluida en los últimos días

Con una mínima afluencia, transcurre la cuarta jornada de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores residentes de Zapopan, así como Guadalajara y Tlaquepaque. Es el caso del módulo habilitado en el Auditorio de las Fiestas de Octubre, donde de acuerdo con servidores de la nación, apenas se ha aplicado una cuarta parte de las poco más de cuatro mil dosis programadas para hoy. Los asistentes destacan la rapidez del proceso:

"Ahora bien rápido, digo me platicaban que era un gentillal, yo venía con miedo porque decían que según eso iban por letra del apellido-. -muy poquita gente me fue muy bien no tardamos ni 20 minutos, la media hora que estuvimos sentados esperando vacunarnos- -nos mandaron un mensaje nos dijeron preséntense mañana a las 10 para su vacunación-, - sí fue rápido se puede decir con todo y el reposo como media hora-".

Cabe recordar a diferencia de días previos este viernes las dosis se aplican sin importar la letra inicial del apellido.

Además la Universidad de Guadalajara hizo un llamado a la población que quisiera vacunarse a hacerlo en los módulos de la UdeG porque registraban poca gente, pero por otro lado la universidad aclaró que es falso el audio que circula en distintas redes sociales, en el que se afirma que en el Módulo de Vacunación ubicado en CUCEA se estaría vacunando a personas menores de 60 años por la baja afluencia de personas que se registra.

Incluso la universidad informa que al módulo han comenzado a acudir personas de menos de 60 años, argumentando que fueron informados de que podrían recibir la vacuna. Se pide a la ciudadanía no hacer caso de información no oficial que no sea transmitida por las autoridades. En estos momentos la vacunación en Zapopan solo es para adultos mayores de 60 años.

Por: Dalia Rojas