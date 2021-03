En 3 días y con contratiempos termina vacunación en Gdl este lunes

Por: Dalia Rojas

Con hora y media de retraso y una larga fila, arrancó hoy lunes la tercera y última jornada de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores del municipio de Guadalajara, en el módulo del Parque Agua Azul. La gente se queja de la desorganización del lugar, señalan que varios están formados desde el sábado en espera de ser inoculados: "-Pues después de venir desde el sábado, ayer todo el día, hasta ayer nos dieron fichas, -quisiéramos que viniera aquí el presidente municipal el gobernador, pa que nos vea no tenemos el apoyo de ninguno de ellos, eeh ve como nos tienen ira', sin baños, unos mismo trae su agua, su comida-, -nosotros estamos desde antier a las 4 de la tarde afortunadamente ayer nos dieron ficha, y eso es lo que nos tiene con un poquito más de expectativa-". Hoy las dosis solo se aplicarán a quienes ayer recibieron una ficha por parte de la Secretaría del Bienestar.

Llegan a la fila sin oportunidad de vacunas

Pese a que ayer se entregaron las últimas fichas de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para adultos mayores del municipio de Guadalajara para este lunes, continúan llegando personas en espera de recibir la dosis, situación que ha provocado diversas inconformidades, es el caso del módulo instalado en el Parque Agua Azul: "Vino mi sobrina y se estuvo desde la noche, entonces nosotros llegamos aquí a las 6 y media ya desde entonces corrían rumores de que ya no había vacunas que no nos iban a vacunar, - que no hay ya vacunas que ya se terminaron que no hay fichas ya hasta el nuevo aviso, algo así". Autoridades que apoyan en la organización del lugar, indicaron a los inconformes que solo en caso de que sobren vacunas, podrían asignarles un turno.