Aun con diferencias respalda Jalisco proyecto de nación de AMLO

Por: Redacción W Radio

Durante la visita del presidente López Obrador a Jalisco se tocaron varios temas además de la seguridad del estado que fue el motivo principal de su gira por bajío-occidente, al iniciar su conferencia mañanera desde la base aérea militar número 5 en Zapopan dijo Jalisco es sede de los grupos criminales más fuertes de México: "El propósito de hacer aquí la reunión de seguridad pues es entendible aquí hemos enfrentado la delincuencia organizada es la sede de una de los grupos de la delincuencia organizada en Jalisco, aquí desde el principio el gobernador Enrique Alfaro se ha hecho cargo de coordinar las mesas de todos los días". En su mensaje el gobernador del estado aprovechó para sacar los temas pendientes y aclarar que el acompañar al presidente no es un mensaje de sometimiento de confrontación, que sigue defendiendo independencia de estados y el pacto federal, reiteró la necesidad de contar con el gobierno de México para reactivar la economía de los estados: "La crisis económica que vivimos es de proporciones nunca antes vista, los estados no vamos a poder reconstruir nuestras economías sin ayuda de la federación no se trata de extender la mano para pedir más recursos, no, se trata de acordar una estrategia integral que nos permita salir adelante como país con la iniciativa privada". El presidente dijo analizará la petición de gobernadores entre ellos el de Jalisco, de revisar el pacto fiscal para tener una mejor distribución de los recursos y lleguen a los más necesitados, ya no para sueldos ni gasto corriente.



De frente y con respeto, este fue el mensaje que desde Jalisco le expresamos al presidente de México: pic.twitter.com/uW4Qu5FzIm — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) July 16, 2020

Alfaro Ramírez reclamó al presidente el no impulsar energías limpias, señaló no es estar en contra del presidente sino a los decretos que impiden proyectos de energías limpias: "Voluntad de nuestra parte para respaldar el proyecto de nación que usted encabeza y representa la esperanza de millones de mexicanos pero también voluntad de su parte para escuchar los planteamientos que desde lo local le dan hoy un nuevo sentido y significado a la idea de lo nacional...cuando como gobernador planteó mi oposición a los decretos que echan abajo inversiones en energías limpias y con ello los compromisos que como país tenemos para combatir el cambio climático no creo estarme oponiendo a la lucha que usted está dando contra las empresas abusivas, me parece difícil de entender el que si compartimos con usted el compromiso por cuidar el medio ambiente hayamos tenido que llevar un asunto como este al terreno de una controversia constitucional". Por otro lado al ser cuestionados ambos mandatarios sobre la línea 3 del tren ligero informaron que estará lista el 1 de septiembre, por ahora está en pruebas de operación y certificación.

En 5to lugar a nivel nacional en homicidios dolosos

El titular de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional) Luis Cresencio Sandoval informó que en homicidios Jalisco está en lugar número 5: "Considerando los homicidios dolosos en la presente administración aquí en Jalisco y hasta el mes de mayo el estado ocupa el 5to lugar con 2 mil 802, por cada 100 mil habitantes el estado ocupa el 12 lugar muy cercano a la media nacional, se identificaron 14 municipios en donde hay incidencia delictiva y hay 5 en donde se concentra hay presencia de todos los delitos, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco". Agregó que en los 3 ductos de PEMEX que pasan por Jalisco se han identificado más de 400 tomas clandestinas sobre todo en Tlajomulco, Tala y Zapotlanejo.

Pruebas de acciones de los sótanos del poder serán entregadas personalmente a AMLO

Sobre la información de quienes orquestaron desde la Ciudad de México las violentas manifestaciones para exigir justicia por el caso Giovanni López el pasado 4 y 5 de junio, son pruebas que serán entregadas directamente al presidente comentó Alfaro: "Lo que dije es que yo creo que siempre el presidente es un hombre de bien que no haría algo para lastimar a Jalisco y señalé la percepción que tenemos de la intervención de algunos actores que por supuesto es mi compromiso además así lo dije, entregarle al presidente de manera personal la información que tenemos al respecto y confío en que él la va a revisar y tomar las decisiones".

Por otro lado el presidente respondió y leyó su respuesta al desplegado de escritores y periodistas que publicaron contra él dijo no tienen honestidad política ni intelectual y sus argumentos dan pena ajena; el presidente no portó el cubrebocas en ningún momento, comentó sus traslados en esta gira por Guanajuato, Jalisco y Colima son todos en carretera desmintió que haya usado helicóptero. Posteriormente partió a la base de la Guardia Nacional en Zapopan para inaugurarla y después al estado de Colima.