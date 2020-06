Realizan campaña contra dengue en Tlaquepaque

Por: Víctor Ramírez

Para reducir los riesgos de reproducción del mosco que transmite el dengue, en Tlaquepaque se lleva a cabo una campaña de limpieza y descacharrización, por lo que piden a los ciudadanos que tengan implementos que ya no les sirvan los tiren a la basura o aprovechen las campañas que van periódicamente a sus colonias señaló Oscar Sánchez, director de Parques y Jardines: "Participación ciudadana junto con los delegados están haciendo un perifoneo por la colonia para para más que nada, decirle a la ciudadanía que saque todos los cacharros para que no se concentre agua en los mismos y no se reproduzca el mosco, este operativo simplemente pues más que nada es como para recuperar la zona". Esta limpieza es fundamental debido a las tormentas que cada vez son más frecuentes y eso hace que se acumule agua y generar el ambiente propio para la reproducción del mosco.

Cambian árboles viejos por nuevos

Una manita de gato integral llevan a cabo las autoridades de Tlaquepaque en diversas colonias del municipio y en esta ocasión le correspondió a la colonia Paseos del Prado en donde se quitaron árboles secos y limpieza de calles entre otras acciones señaló Oscar Sánchez, director de Parques y Jardines: "Parques y jardines está realizando limpieza de predios y limpieza de áreas verdes, está haciendo recuperación de espacios reforestación, estamos haciendo reforestaciones traigo aquí una cuadrilla, podas de árboles y retiro de árboles secos y en su momento también se va reforestando, trajimos entre 50 y 60 arbolitos para reforestar la colonia". En esta colonia se le dio mantenimiento a las 18 áreas verdes que tiene y con ello mejorar la imagen de la zona independientemente de que no se puedan usar por la emergencia sanitaria de Covid-19.