Jalisco entra en fase de responsabilidad individual

Por: Víctor Ramírez

Tras señalar que no hay condiciones para poder decretar la Fase Uno del plan de Reactivación Económica y ante los altos índices de contagios de Covid-19 el gobernador Enrique Alfaro indicó que la Fase Cero se mantiene hasta nuevo aviso pero iniciaba la etapa de la llamada responsabilidad individual en donde cada quien será responsable de su salud y de su familia: “Ha llegado el momento de poner en marcha una nueva etapa del Plan Jalisco Covid-19, la etapa de la responsabilidad individual. Hoy por unanimidad la mesa de Salud y la mesa de Reactivación Económica acordamos los pasos que se darán, las conclusiones reflejan que no podremos avanzar tan rápido como lo habíamos pensado, de hecho les puedo anticipar que no estamos en condiciones de pasar a la Fase Uno”. Tras lo cual señaló que ahora los esfuerzos de su administración y de los municipios será enfocada a ampliar la capacidad hospitalaria y funeraria ya que en tan solo 10 días se registraron más de la mitad de los contagios y se tuvo el mismo número de decesos que los dos meses anteriores: “El Gobierno junto con los municipios se enfocará en reforzar la capacidad hospitalaria para tener más camas y una mayor atención médica, hacer más pruebas y por más crudo que se escuche, también en coordinación con los municipios, nos vamos a concentrar en la capacidad funeraria para el correcto manejo de cadáveres por Covid-19”. El mandatario indicó que ayer jueves fue el día con más contagios y desafortunadamente con más muertes desde que inició la pandemia, todos los días se superan los 200 casos nuevos y la mitad de los casos de Jalisco se han presentado en los últimos 10 días. Además esta semana fallecieron la misma cantidad de personas que las que habían fallecido en los primeros dos meses de la pandemia.

Al momento en Jalisco tenemos 5 mil 632 casos positivos y 310 fallecimientos por COVID19.