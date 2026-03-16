¿Qué hacer si te detiene un oficial de tránsito? Guía legal para conductores

El principio básico es que ninguna autoridad tiene la facultad de detener a un ciudadano de manera arbitraria

En un contexto donde las detenciones viales pueden generar incertidumbre, el abogado y maestro en derecho constitucional, David Reyes Palafox, ofrece una guía fundamental para que los conductores sepan cómo actuar dentro del marco legal.

El especialista enfatizó que ninguna autoridad tiene la facultad de detener a un ciudadano de manera arbitraria, pues toda detención vial debe contar con una fundamentación y motivación clara, lo que implica que el oficial debe justificar el acto mediante una infracción visible o un signo razonable de sospecha.

¿Qué debe hacer un conductor ante una detención vial?

Reyes Palafox recomienda preguntar inmediatamente la razón de la detención y, en caso de no existir un motivo válido, solicitar el libre tránsito apelando a la protección constitucional de la persona y sus posesiones.

Es indispensable que el ciudadano identifique al uniformado, y aunque los agentes de tránsito no siempre portan un gafete físico, su apellido debe ser visible en el uniforme y tienen la obligación de presentarse.

Un punto clave destacado por el experto es la legalidad de grabar la actuación policial. El ciudadano tiene derecho a documentar el proceso con su dispositivo móvil siempre que no obstruya físicamente la labor del oficial.

Este material audiovisual es una herramienta de defensa crucial, ya que sirve como evidencia administrativa en situaciones de extorsión o intentos de soborno.

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¿Cuándo puede un vehículo ir al corralón?

Para evitar abusos de autoridad, es vital conocer los supuestos legales bajo los cuales un vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, mejor conocido como corralón, ya que es el talón de Aquiles de todo conductor.

El abogado explicó que el traslado al corralón procede principalmente por conducir bajo los efectos del alcohol, estacionarse en lugares prohibidos o cometer infracciones que obstruyan directamente la vía pública.

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¿Qué documentos pueden revisar las autoridades?

En cuanto a la documentación, Reyes Palafox aclara los alcances del Artículo 67 del Reglamento de Tránsito de la CDMX:

Placas de circulación : Los oficiales pueden retirarlas únicamente como garantía de pago de la multa cuando no exista otra forma de asegurar el cumplimiento de la misma.

: Los oficiales pueden retirarlas únicamente como garantía de pago de la multa cuando no exista otra forma de asegurar el cumplimiento de la misma. Licencia y tarjeta de circulación: Estos documentos solo deben mostrarse para su verificación; la autoridad no tiene la facultad de retenerlos ni de quedarse con ellos.

En este último punto es importante recalcar que la licencia digital es totalmente válida en todo el país.

“Tiene la misma validez que una licencia física y no obliga a los ciudadanos a traer, además de esta licencia digital, una licencia física. Todos los documentos emitidos por una autoridad competente se presumen de válidos… La tienen que aceptar de manera obligatoria”. —

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Ante cualquier irregularidad o trato injustificado, la recomendación de Reyes Palafox es informar al oficial que se realizará un reporte ante el departamento de Asuntos Internos. Esta instancia es el mecanismo efectivo para denunciar y sancionar abusos.

“Yo recomendaría, en todo caso, si somos objeto de una sanción administrativa en una <b>multa de tránsito</b> siempre recibir estos tickets… Y se hacen descuentos para el pago oportuno en dado caso de que hayamos cometido la infracción… pero si en realidad estamos ante una situación de abuso de autoridad en donde me quieren poner o imponer una sanción, una multa de un acto que no he cometido, también es importante tomar esa sanción e impugnarla después”. —

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En resumen, lo primero que se debe hacer siempre es preguntar el motivo de la detención y preguntar en qué artículo está basando su actuación.

Es importante respetar los límites de velocidad, es importante respetar los señalamientos, usar cinturón de seguridad y conocer todas estas obligaciones a las que estamos sujetos las personas que conducimos un vehículo, ya sea motocicleta, es un automóvil, algún camión, transporte, etcétera, indicó Reyes Palafox.

“Empezar a concientizarnos que tenemos vías para poder defender estas circunstancias, si bien estas vías no son tan rápidas como poder pagar una mordida o alguna cuestión de soborno, pero es el camino correcto y es el que los ciudadanos responsables tenemos que adoptar”. —

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