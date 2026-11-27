Bárbaro Cavernario y Hechicero protagonizarán el Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre, este 27 de noviembre en la Arena México, donde buscarán hacer historia al convertirse en el primer luchador en conquistar en dos ocasiones el Torneo de la Leyenda Azul. El “Alquimista del Ring” y el “Rey del Garrote” se enfrentarán en un mano a mano en la lucha estelar, un duelo que promete ser intenso por tener a dos pesos completos, y dramático por todos los recursos que buscarán por lograr la victoria.

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Presencia de leyendas

Durante la noche estará la presencia de Místico y Máscara Dorada, ambos expondrán el Campeonato Mundial de Parejas de Ring of Honor (ROH), ante Volador Jr. y Rocky Romero, quienes intentarán a toda costa arrebatarle los títulos al Sky Team. Otra de las contiendas titulares que se vivirán, será cuando Persephone ponga en juego por séptima ocasión el Campeonato Mundial Femenil del CMLL, ante la estrella de All Elite Wrestling: Marina Shafir.

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Continuando con sus presentaciones en nuestro país, el italiano Francesco Akira unirá fuerzas con Templario, representando al United Empire, para medirse a los poderosos Guerreros Laguneros: Último Guerrero y Gran Guerrero. La segunda contienda de la función será una batalla campal de ganadores de ediciones anteriores del Torneo de la Gran Alternativa. Formarán parte: Dragón Rojo Jr., Pólvora, Euforia, Esfinge, Star Jr., El Coyote, Dragón Legendario, y Brillante Jr. Las hostilidades comenzarán con un relevo australiano a ganar a una sola caída, los Hijo del Olimpo: Astral, Péndulo y Alexius, buscarán imponer sus condiciones ante Infarto, Cerebro Negro Jr. y Disturbio.

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Cartelera completa Viernes Espectacular CMLL – 27 de noviembre de 2026

• Lucha Estelar: Gran final del Torneo de la Leyenda Azul 2026: Hechicero vs Bárbaro Cavernario

• Por el Campeonato Mundial de Parejas de ROH: Místico y Máscara Dorada vs Volador Jr. y Rocky Romero

• Por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL: Persephone vs Marina Shafir

• Tercera lucha: United Empire vs Guerreros Laguneros: Templario y Francesco Akira vs Último Guerrero y Gran Guerrero

• Batalla campal con ganadores de ediciones anteriores del Torneo de la Gran Alternativa: Dragón Rojo Jr. vs Pólvora vs Euforia vs Esfinge vs Star Jr. vs El Coyote vs Dragón Legendario vs Brillante Jr.

• Primera lucha a una caída: Astral, Péndulo y Alexius vs Infarto, Cerebro Negro Jr. y Disturbio

¿Dónde comprar los boletos para el Viernes Espectacular del CMLL?

Los boletos para esta magna función se pueden adquirir directamente en las taquillas de la Arena México, o por el sistema de Ticketmaster.