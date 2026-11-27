Marc Márquez, una de las máximas leyendas en la historia de MotoGP dice adiós a los 33 años y tras haber conquistado su último título en Portugal. El anuncio vino directamente del español antes del primer entrenamiento del GP de Valencia, a lo que las redes sociales se inundaron de mensajes de agradecimiento por parte de la competición, sus equipos y de los aficionados que lo siguieron en su larga carrera.

El español correrá por última vez en Valencia / Diogo Cardoso Ampliar El español correrá por última vez en Valencia / Diogo Cardoso Cerrar

Emotiva despedida

Momentos antes del entreamiento para el GP de Valencia, Márquez como acostumbra en el box de Ducati, se sentó y cuando la cámara lo enfocó, el español enseñó algunos carteles que hicieron alusión a su retiro: “Hablaremos más tarde, pero primero…”. “Gracias a todos los que han sido parte de este viaje”. “Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo”. “Esta será mi última carrera en MotoGP”. “Hicimos historia”.

A través de una conferencia de prensa, el español mencionó que la decisión la tomó después de la carrera en Japón: “La situación este año estuvo muy al límite. Mi decisión se tomó después del GP de Motegi. La única persona en el mundo que lo sabía era mi hermano Alex. Decidí anunciar mi retirada hoy porque era la única manera de luchar por el campeonato del mundo este año”.

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En marzo había firmado su renovación con Ducati hasta 2028, pero por una cirugía en el hombro tiene miedo de que esa lesión crezca y se convierta en algo peor: “Hay otro punto que me asusta y empiezo a sentir miedo. No es miedo a las motos ni a la velocidad, es una lesión que está ahí. Somos humanos, la pasión y la adrenalina están ahí, soy rápido y me siento competitivo, pero a veces es mejor pensarlo”.

Histórico en MotoGP

La noticia de su retiro llega tras haber igualado a Giacomo Agostini con ocho títulos en la competición. También el haber conquistado ese anhelado campeonato hizo que superara en la lista a Valentino Rossi. Durante su carrera acumuló 106 victorias en Grandes Premios, 80 de ellas en MotoGP, 173 podios y 106 poles. En 2020 se fracturó el brazo derecho en Jerez y estuvo tres años fuera, pero en 2025 y 2026 volvió para ser campeón.

Ha ganado ocho títulos en MotoGP; 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 con Honda y en 2025, al igual que en 2026 con Ducati. Su primer trofeo lo conquistó en el Campeonato del Mundo de motociclismo de velocidad de 125cc en 2010 con Derbi, mientras que antes de dar el salto a la máxima competición del deporte, ganó el Moto2 en 2012 con Suter.