Carla Humphrey, durante su llegada al foro "La Representación Proporcional en México. Perspectivas y dilemas"

Más de 140 renuncias y separaciones se han registrado en el Instituto Nacional Electoral tras la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo.

Así lo informó la consejera electoral Carla Humphrey, quien agregó que continúa la revisión de la estructura administrativa del Instituto, en la que también se analizan posibles irregularidades relacionadas con contratos y nombramientos.

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¿Qué cambios se revisan en la estructura administrativa del INE?

Aseguró que los nuevos nombramientos y movimientos dentro del INE serán analizados y acordados de manera colegiada entre las consejerías.

Humphrey Jordan señaló que esta revisión no afecta al Servicio Profesional Electoral Nacional ni la organización del proceso electoral federal de 2026-2027.

¿Cómo se tomarán las decisiones sobre los nuevos nombramientos?

La consejera electoral sostuvo que el nuevo esquema busca fortalecer la toma colegiada de decisiones dentro del Instituto.

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