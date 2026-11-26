La Cámara de Diputados recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, en materia de divorcio, adopción y protección de niñas, niños y adolescentes, así como violencia vicaria.

La propuesta de la titular del Ejecutivo modifica el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y de las leyes generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.

Se busca hacer más expeditos y ágiles los procesos de adopción, para que ningún menor permanezca en una institución más tiempo del estrictamente necesario.

También garantiza el derecho a disolver el vínculo matrimonial por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges, sin condicionar su ejercicio a la resolución de controversias patrimoniales o familiares.

La iniciativa pretende certificar que, en todos los procedimientos familiares, las niñas, niños y adolescentes sean escuchados, participen activamente y estén siempre al centro de las decisiones jurisdiccionales que les afecten frente a la violencia vicaria.

El seguimiento de la adopción corresponderá al Sistema Nacional DIF (DIF), o dependencias similares estatales, las cuales deberán realizar al menos cada seis meses una revisión durante los tres años posteriores a la adopción.

¿Cómo funcionará el trámite de divorcio unilateral y la guarda y custodia?

También considera que el trámite de divorcio podrá ser bilateral o unilateral. Bilateral cuando sea solicitado por ambos cónyuges, pero en el divorcio unilateral basta con que la o el cónyuge manifieste su voluntad de no continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita.

En ambos casos, la solicitud podrá presentarse en cualquier formato por uno o ambos cónyuges, según corresponda, por sí o a través de la persona representante autorizada. La disolución del vínculo matrimonial no extingue las obligaciones familiares, alimentarias o patrimoniales.

Precisa que la falta de recursos económicos derivada del desempeño de trabajo del hogar y de cuidados no constituirá, por sí misma, un impedimento para otorgar la guarda y custodia provisional en caso de divorcio.

¿Qué medidas establece la iniciativa para prevenir y combatir la violencia vicaria?

Respecto a las medidas para prevenir y combatir la violencia vicaria, primero se le define como aquella acción que se ejerce contra una mujer a través de sus hijas e hijos, con el propósito de causarle daño.

Deja claro que en cualquier procedimiento familiar donde existan indicios o antecedentes de violencia familiar o vicaria, la autoridad jurisdiccional deberá dictar las medidas de protección dentro de las veinticuatro horas siguientes, incluida la suspensión o supervisión provisional de las convivencias y la restitución de las hijas e hijos sustraídos.

Asimismo, prevé que no se ordene la mediación ni la conciliación con la persona agresora a fin de evitar su revictimización. Que las niñas, niños y adolescentes sean escuchados en condiciones seguras, y que cuenten con representación especial cuando la necesiten.

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