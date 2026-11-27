El Secretario de Economía Marcelo Ebrard, advierte que no se admitirán más países sin garantizar primero el cumplimiento de las reglas comerciales y la apertura de mercados.

México consiguió que los 12 países del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) acuerden combatir la triangulación ilegal de mercancías y revisar las condiciones de acceso a sus mercados, antes de permitir la incorporación de nuevos integrantes.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció desde Hanói, Vietnam, que la propuesta mexicana prosperó y que el país copresidirá, junto con Malasia, el nuevo grupo de trabajo contra el fraude en el origen de las exportaciones.

Al concluir la reunión ministerial del acuerdo comercial, Ebrard explicó que el mecanismo buscará garantizar que los productos comercializados entre los países miembros cumplan efectivamente con las reglas de origen y que no se utilicen terceros países para evadir aranceles o aprovechar indebidamente las preferencias comerciales.

“No se trata de crecer y admitir más y más países, sino mantener la integridad del tratado”, advirtió el funcionario, al señalar que primero deben resolverse las dudas sobre las condiciones comerciales y garantizarse que las reglas sean respetadas por todos los integrantes.

México impulsa medidas contra el fraude en exportaciones

El secretario también reclamó condiciones más equitativas para las exportaciones mexicanas y pidió que los países miembros permitan una apertura efectiva de sus mercados.

“Yo importo porque necesito sus productos, pero tienen que admitir mis exportaciones”, sostuvo Ebrard, quien consideró que el intercambio com.aQercial debe ser simétrico y no limitarse a facilitar las importaciones hacia México.

La creación del grupo de trabajo fue propuesta por la delegación mexicana y tendrá como encomienda analizar el alcance de la triangulación ilegal, así como formular recomendaciones para prevenirla, identificar a las empresas involucradas y establecer sanciones.

La Secretaría de Economía denunció que esta práctica, conocida internacionalmente como transshipment, consiste en falsificar deliberadamente el origen de las mercancías para evadir el pago de aranceles. De acuerdo con las cifras presentadas por México, esta actividad representa pérdidas fiscales de 1.1 billones de dólares anuales para los países en desarrollo.

Proponen sanciones y vigilancia para mercancías sensibles

En el caso mexicano, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, señaló que las exportaciones ilegales han provocado una caída de 30 por ciento en la producción nacional y la pérdida de 200 mil empleos en las industrias textil y de confección.

“Detrás de cada una de esas cifras hay una fábrica vacía y una familia sin trabajo”, advirtió el funcionario.

Entre las medidas propuestas por México destacan crear un registro de importadores y exportadores, establecer mecanismos de vigilancia para mercancías sensibles, identificar y exhibir públicamente a las empresas que emitan facturas falsas y fortalecer el intercambio oportuno de información entre los países participantes.

Gutiérrez afirmó que las 12 economías acordaron combatir estas prácticas y advirtió que quienes alteren o falsifiquen el origen de sus productos perderán las preferencias comerciales del tratado y enfrentarán sanciones.

El nuevo grupo presentará sus conclusiones y recomendaciones en la próxima reunión ministerial del TIPAT, para su discusión y eventual adopción.

Actualmente, el acuerdo está integrado por Australia, Brunéi, Canadá. Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam.

El acuerdo representa una plataforma de integración comercial entre 12 economías de Asia, Europa y América, con la que México ha incrementado 15 por ciento anual su intercambio comercial.

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ahz.