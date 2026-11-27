En una noche marcada por la lluvia en el Estadio Nou Camp, Cruz Azul impuso su jerarquía de campeón vigente y goleó 4-0 a León en el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX. La Máquina de Joel Huiqui dominó de principio a fin y dejó a La Fiera de Javier Gandolfi con una misión casi imposible de cara a la vuelta.

El dominio celeste desde el arranque

Cruz Azul no tardó en abrir el marcador. Al minuto 8, Agustín Palavecino habilitó a José Paradela, quien controló y definió con un potente remate cruzado de zurda desde fuera del área para el 1-0. La sociedad entre ambos fue letal durante todo el encuentro.

A los 30 minutos, Nicolás Ibáñez amplió la ventaja tras un disparo que se desvió en la defensa esmeralda y descolocó a Óscar García. Al descanso el marcador ya era 2-0 a favor de los visitantes, que manejaron el ritmo con solidez defensiva y efectividad ofensiva a pesar de las condiciones climáticas.

El doblete de Paradela y el cierre de Fernández

En el segundo tiempo, León intentó reaccionar con cambios, pero Cruz Azul siguió controlando. Al 66’, Paradela firmó su doblete con una nueva asistencia de Palavecino y puso el 3-0. Siete minutos después, Gabriel “Toro” Fernández cerró la goleada: su remate rebotó en el portero García y el propio delantero uruguayo mandó el balón al fondo de las redes para el definitivo 4-0.

¿Qué necesita León para clasificar?

Con este resultado, Cruz Azul que terminó segundo en la fase regular tiene una ventaja abismal. Por el reglamento de la Liguilla, el empate global favorece al mejor ubicado en la tabla general. León necesita ganar por cinco goles o más en la vuelta para avanzar a semifinales, algo que se ve un poco complicado. Cruz Azul avanza con triunfo, empate o incluso perdiendo por hasta cuatro tantos.

El partido de vuelta se disputa el domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas en el Estadio Banorte, donde La Máquina cerrará la serie ante su afición y buscará sellar el pase a semifinales rumbo al bicampeonato.

Contexto de la serie

Cruz Azul, campeón del Clausura 2026, demostró que sigue siendo uno de los máximos candidatos. Después de una fase regular sólida, Joel Huiqui y sus dirigidos dieron un golpe de autoridad en la Liguilla. León, que clasificó séptimo, no pudo aprovechar la localía en el Nou Camp y quedó muy lejos de sus objetivos ofensivos.