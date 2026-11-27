La serie más pareja de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026 se define este sábado 28 de noviembre en el Estadio Jalisco. Atlas, que terminó cuarto con 28 puntos, recibe a Toluca después de caer 2-0 en la ida disputada el miércoles en el Nemesio Diez.

El doblete de Helinho le da a los Diablos Rojos una ventaja importante, pero la ventaja deportiva de Atlas mantiene la eliminatoria abierta. En caso de empate en el marcador global, los Rojinegros avanzan a semifinales por su mejor posición en la tabla general.

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¿Qué necesita cada equipo?

• Atlas: Debe ganar por al menos dos goles de diferencia para igualar el agregado y clasificar por el desempate de tabla, o por más para superar a Toluca en el global. Un 1-0 o 2-1 no le alcanza.

• Toluca: Avanza con cualquier victoria, empate o incluso una derrota por la mínima. Solo una derrota de dos o más goles lo elimina.

Contexto y claves de la serie

Toluca arrancó la Liguilla con el peso de la despedida de Antonio “Turco” Mohamed. El técnico argentino anunció que este será su último torneo al frente de los Diablos Rojos y dejará el club al finalizar la Liguilla y la Copa Intercontinental. En dos años conquistó seis títulos, incluyendo el bicampeonato de Liga MX y le devolvió al club al protagonismo del futbol mexicano. La ida se jugó con homenaje incluido y ambiente cargado de emoción.

Atlas, bajo Hernán Crespo en su primera Liguilla con el club, llega como una de las revelaciones del torneo. Crespo reconoció la jerarquía de Toluca y de Mohamed, pero insistió en que su equipo hizo un buen primer tiempo y que la serie sigue abierta. El mensaje del argentino es claro.

Helinho fue la figura de la ida y será la referencia ofensiva a vigilar. Por Atlas, Camilo Vargas mantuvo vivo al equipo en varios momentos, mientras que jugadores como Kevin Zenón, Elías Montiel, Florián Monzón y Ryan Mmaee tendrán que elevar el nivel ofensivo para forzar la remontada.

La presión está del lado de Atlas. Toluca llega más cómodo, con la posibilidad de administrar y la motivación extra de prolongar la despedida de Mohamed. Sin embargo, el Estadio Jalisco en liguilla siempre pesa y Crespo ha demostrado capacidad de reacción. Un partido abierto en el que el local está obligado a ir al frente desde el inicio. Cualquier resultado que no sea una goleada rojinegra favorece a los Diablos.

Posibles alineaciones

Atlas: Camilo Vargas, Jorge Sánchez, Manuel Capasso, Adonis Frías, Jorge Rodríguez, Édgar Zaldívar, Aldo Rocha, Elías Montiel, Kevin Zenón, Luís Esteves y Florián Monzón

Toluca: Luis García, Santiago Simón, Bruno Méndez, Luan García, Jesús Gallardo, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Helinho, Alexis Vega y Paulinho

ATLAS VS TOLUCA: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

• Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026

• Hora: 19:00 CDMX

• Estadio: Jalisco

• TV:

• Radio: W Radio 96.9 FM | W Deportes 730 AM