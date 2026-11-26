En una noche de Liguilla que comenzó con el susto del autogol y terminó entre gritos de golazo y una tarjeta roja, los Tuzos del Pachuca se impusieron 2-1 a las Chivas del Guadalajara en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026. El partido, disputado este jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo, dejó una ventaja mínima para el octavo clasificado y una serie que se decidirá el domingo en el Akron.

El Rebaño, superlíder de la fase regular bajo el mando de Gabriel Milito, abrió el marcador de manera fortuita. Al minuto 5-6, un centro de Richard Ledezma por la derecha terminó en propia meta de Eduardo Bauermann, quien se barrió para cortar y empujó el balón al fondo de su portería. Chivas se adelantaba 1-0 sin haber generado demasiado, aprovechando la presión inicial y un error defensivo de los locales.

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Pachuca reaccionó con dominio territorial. Salomón Rondón, el campeón de goleo del torneo, fue el principal generador de peligro, aunque sin la puntería de siempre en el primer tiempo. Al 37’ Bauermann se reivindicó con un gol de cabeza en un tiro de esquina, pero el VAR lo anuló por infracción sobre Raúl “Tala” Rangel. El partido se fue al descanso con el 0-1 a favor del visitante.

El segundo tiempo cambió el guion de forma radical. A los 48 minutos, Oussama Idrissi firmó el primero de sus dos golazos. Tras una recuperación y pase de Rondón, el marroquí-neerlandés avanzó, se quitó marcas y resolvió por encima de un Rangel adelantado. Fue una definición de pincelada que empató el partido y silenció momentáneamente a la afición rojiblanca presente en el Hidalgo.

Cuando el empate parecía el resultado más probable, Idrissi volvió a aparecer en el tiempo agregado. Recibió en los linderos del área y soltó un potente disparo desde fuera que se incrustó en el ángulo, venciendo a Rangel y el 2-1 explotó en el estadio. El héroe de la noche, sin embargo, se convirtió en villano segundos después: recibió la segunda amarilla y fue expulsado por lo que, Pachuca cerró el partido con diez hombres.