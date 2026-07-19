“Habéis llevado a España a lo más alto”: Casa Real reacciona a la histórica final contra Argentina

El rey Felipe VI encabeza las felicitaciones de la Casa Real tras el histórico triunfo de la Selección Española en la final del Mundial.

La Familia Real Española celebró la conquista del segundo campeonato mundial de la selección de España, luego de imponerse 1-0 a Argentina en la final gracias a un gol de Ferran Torres en los tiempos extras.

A través de sus redes sociales, la Casa de S.M. el Rey difundió un mensaje para reconocer el desempeño del equipo dirigido por el cuerpo técnico español y destacar el recorrido que llevó al combinado nacional hasta el título.

¡@SEFutbol, sois campeones del mundo! Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido. Habéis afrontado cada desafío con la convicción de un gran equipo y habéis llevado el nombre de España hasta lo más alto. Enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la afición. Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda. — Casa de S.M. el Rey.

El rey Felipe VI asistió a la final disputada en el estadio, donde compartió el palco de honor con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como con los mandatarios de los tres países anfitriones del torneo: Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney.

Con este triunfo, España conquistó su segundo título en una Copa del Mundo y se consolidó entre las selecciones con más campeonatos en la historia del torneo.

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