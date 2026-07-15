Correos exhiben papel de Todd Blanche en la ofensiva de Trump contra adversarios políticos

Todd Blanche, Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos / Anadolu

Correos electrónicos internos del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron la participación de Todd Blanche, en una estrategia para reforzar el control político sobre investigaciones relacionadas con adversarios del presidente Donald Trump.

De acuerdo con un reportaje de The New York Times, Blanche reprendió a funcionarios, cuestionó decisiones de fiscales y pidió corregir actuaciones que, desde su perspectiva, obstaculizaban las prioridades de la administración.

Todd Blanche exigió disciplina dentro del Departamento de Justicia

Uno de los intercambios citados en la investigación muestra el descontento de Blanche después de que una abogada del Departamento de Justicia habló en público sobre una investigación.

El funcionario calificó el episodio como una falta grave y pidió una respuesta más firme. Según el diario, su reacción refleja una política interna con menor tolerancia hacia servidores públicos que expresen desacuerdos o dudas sobre casos de interés para la Casa Blanca.

Todd Blanche y Donald Trump. / The Washington Post Ampliar

Los mensajes también describen solicitudes para rastrear el origen de decisiones procesales, revisar conductas de fiscales y establecer responsabilidades dentro de la institución.

Investigaciones contra críticos de Donald Trump

El reportaje señala que el equipo de Blanche participó en casos vinculados con figuras consideradas adversarias del presidente.

Entre los expedientes mencionados aparecen investigaciones relacionadas con el exdirector del FBI James Comey, la fiscal general de Nueva York Letitia James y otros funcionarios que tuvieron participación en procesos contra Trump.

Todd Blanche en la audiencia para su ratificación como Fiscal General. / Bill Clark Ampliar

Los correos muestran que Blanche solicitó información sobre posibles obstáculos en esas investigaciones y pidió evaluar si algunos empleados del Departamento de Justicia actuaron con motivaciones políticas.

Un grupo interno para impulsar casos prioritarios

La información publicada indica que Blanche supervisó una estructura interna encargada de coordinar investigaciones de alto perfil.

Ese grupo recibió instrucciones para identificar casos que pudieran recibir mayor atención y para revisar actuaciones previas de fiscales federales. La estrategia incluyó la recopilación de documentos, comunicaciones y registros relacionados con investigaciones del pasado.

El diario también menciona la participación de Ed Martin, colaborador cercano de Blanche, quien recibió tareas relacionadas con pesquisas sobre supuestas irregularidades dentro del gobierno federal.

Todd Blanche, candidato a Fiscal General. / Bill Clark Ampliar

Correos muestran presión sobre fiscales y funcionarios

Los mensajes internos reflejan reclamos por errores, retrasos y decisiones que no coincidían con las prioridades del nuevo liderazgo del Departamento de Justicia.

En uno de los correos, Blanche cuestionó por qué una investigación no había avanzado con mayor rapidez. En otro intercambio pidió saber quién autorizó determinadas acciones y cuáles funcionarios participaron en ellas.

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Cuestionamientos por la independencia de la justicia en Estados Unidos

El contenido de los correos reactivó el debate sobre la autonomía del Departamento de Justicia y el uso de investigaciones federales contra rivales políticos.

Especialistas citados por el diario advirtieron que el gobierno podría debilitar los límites tradicionales entre la Casa Blanca y los fiscales federales. También señalaron que las órdenes internas podrían generar temor entre empleados responsables de casos sensibles.

Blanche y sus colaboradores han rechazado las acusaciones de persecución política. Su postura sostiene que las revisiones buscan corregir abusos, eliminar sesgos y garantizar que las autoridades respondan por decisiones tomadas durante administraciones anteriores.