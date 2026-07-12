¿Quién fue Lindsey Graham? El aliado de Trump cuya muerte cambia el panorama electoral en Estados Unidos

La política de Estados Unidos sufrió un giro inesperado este fin de semana tras confirmarse la muerte del senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales aliados del presidente Donald Trump en el Congreso y una de las figuras más influyentes del Partido Republicano durante las últimas dos décadas.

La oficina del legislador informó que Graham falleció a los 71 años tras una “breve y repentina enfermedad”, sin ofrecer mayores detalles sobre la causa del deceso. La noticia provocó reacciones inmediatas de líderes republicanos y demócratas, así como de gobiernos aliados de Washington, debido al peso político que tuvo en temas como política exterior, defensa, migración y nombramientos para la Corte Suprema.

¿Quién fue Lindsey Graham?

Lindsey Olin Graham nació el 9 de julio de 1955 en Central, Carolina del Sur. Estudió Derecho en la Universidad de Carolina del Sur y posteriormente sirvió como abogado militar en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde alcanzó el grado de coronel en la reserva.

Su carrera política comenzó en la Cámara de Representantes de Carolina del Sur y en 1995 llegó a la Cámara de Representantes federal. Desde 2003 ocupó un escaño en el Senado por Carolina del Sur, convirtiéndose en una de las voces más influyentes del Partido Republicano.

A lo largo de su trayectoria presidió importantes comités, entre ellos el Comité Judicial y el Comité de Presupuesto del Senado. También fue reconocido por impulsar una política exterior más agresiva, respaldando el apoyo militar a Ucrania, Israel y diversas iniciativas de seguridad nacional.

De crítico a uno de los aliados más cercanos de Donald Trump

Uno de los aspectos más llamativos de la carrera política de Graham fue su relación con Donald Trump.

Durante las primarias republicanas de 2016 criticó duramente al entonces empresario e incluso cuestionó su capacidad para gobernar. Sin embargo, tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, ambos construyeron una estrecha alianza política.

Graham se convirtió en uno de los principales defensores de la agenda del mandatario, respaldó la confirmación de jueces conservadores para la Corte Suprema, apoyó sus políticas migratorias y fue uno de los senadores republicanos más cercanos al presidente durante sus campañas electorales y su regreso al poder en 2025.

¿Cómo afectará su muerte las elecciones de noviembre de 2026?

El fallecimiento de Lindsey Graham ocurre a pocos meses de las elecciones intermedias de noviembre de 2026, un proceso clave para definir el control del Congreso de Estados Unidos.

Además del impacto político dentro del Senado, su muerte deja vacante el escaño de Carolina del Sur. Conforme a la legislación estatal, el gobernador deberá nombrar a un senador interino mientras se organiza una elección especial para que los votantes elijan a quien concluirá el periodo restante.

Aunque Carolina del Sur es considerado un estado con fuerte tendencia republicana, la ausencia de Graham abre una disputa interna por el liderazgo conservador y obliga al Partido Republicano a reorganizar su estrategia rumbo a noviembre.

Analistas estadounidenses consideran que la desaparición de una figura con tanta influencia podría modificar el equilibrio político dentro del Senado y alterar las negociaciones legislativas en temas como presupuesto, política exterior y seguridad nacional durante los próximos meses.

Donald Trump lamentó públicamente la muerte del senador y lo describió como un “verdadero patriota estadounidense”, mientras líderes internacionales como el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu también expresaron sus condolencias por la pérdida de uno de los principales promotores del respaldo de Estados Unidos a sus países.