Paolo Maldini es el nuevo Director Técnico de la FIGC y Presidente del Club Italia

Paolo Maldini fue nombrado este 11 de julio de 2026 como nuevo director técnico Maldini de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), cargo que compartirá con Leonardo como asesor. El anuncio lo hizo oficial el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò.

Paolo Maldini Italia / Ciancaphoto Studio Ampliar

¿Qué cargo ocupará exactamente Paolo Maldini?

El presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, confirmó que Paolo Maldini aceptó el cargo de director técnico de la Federación (FIGC). Además del puesto técnico, Malagò le otorgará también la presidencia del Club Italia (FIGC), la estructura que engloba todas las selecciones juveniles italianas.

El defensa italiano Paolo Maldini se retiró en 2009 a los 40 años de edad. Sus 24 años de carrera los jugó en el Milan de su país Ampliar

Según el comunicado oficial, el trabajo de Maldini no se limitará a la selección mayor: su labor abarcará toda la cadena de selecciones nacionales juveniles del país (FIGC).

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¿Por qué Leonardo será su asesor?

El brasileño Leonardo, excompañero de Maldini en el AC Milan y con amplia trayectoria como dirigente en clubes como Milan, Inter y PSG, acompañará a la leyenda italiana en calidad de consultor. Malagò explicó que, tras dos semanas de conversaciones sobre los proyectos a desarrollar, Maldini expresó de inmediato su deseo de sumar a Leonardo como asesor por la magnitud y el reto que implica el trabajo (FIGC).

De acuerdo con SportMediaset, el acuerdo entre Maldini y la federación tendrá una duración de cuatro años.

¿Por qué la FIGC hace este cambio ahora?

La decisión llega en un momento crítico para el futbol italiano. El diario Il Messaggero detalla que la Federación busca reconstruirse tras la enorme decepción de quedar fuera de un tercer Mundial consecutivo y que este movimiento se da bajo la nueva gestión de Malagò, quien reemplazó a Gabriele Gravina como presidente de la FIGC.

Paolo Maldini entrenará al Milán. Foto: Twitter @acmilan Ampliar

Maldini era la primera opción del nuevo presidente desde el inicio del proceso (Il Messaggero), mientras que el nombre de Leonardo fue ganando fuerza en los últimos días, tanto por su vínculo personal con Italia como por su experiencia en la dirigencia.

¿Cuál será la primera gran tarea de Maldini y Leonardo?

El primer reto de este dúo será encontrar al próximo seleccionador de la Azzurra. Entre los nombres que ya suenan con fuerza para ocupar el banquillo destaca Roberto Mancini, según reportes de prensa italiana.

¿Qué significa este nombramiento para la selección italiana?

Para el aficionado mexicano que sigue de cerca al fútbol europeo, este movimiento representa el intento más serio de Italia por reconstruir su proyecto deportivo tras años de crisis institucional y deportiva. Maldini, ícono absoluto del Calcio como capitán del Milan y de la Azzurra, llega con la misión de aportar visión y jerarquía a una federación que necesita resultados urgentes de cara al próximo ciclo mundialista.

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Su perfil combina la experiencia como jugador de élite con su paso reciente por la dirigencia deportiva en el futbol de clubes, lo que la FIGC considera clave para ordenar el proyecto desde las categorías juveniles hasta la selección mayor.

Lo que viene: el nombramiento del nuevo entrenador

Con un contrato de cuatro años sobre la mesa, ambos tendrán la responsabilidad de reconstruir no solo el banquillo, sino toda la estructura de selecciones nacionales del país, en un plan que la propia FIGC describe como una apuesta a largo plazo para devolverle a Italia su lugar entre las potencias del fútbol mundial.