PRI pide que Marcelo Ebrard comparezca por estancamiento económico y revisión del T-MEC

El diputado federal Rubén Moreira Valdez propuso citar a comparecer al titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, para que rinda cuentas sobre el estancamiento económico y los riesgos que enfrenta el país tras la reciente revisión del T-MEC.

El legislador priista señaló que el país atraviesa una pérdida de dinamismo. Datos del INEGI al primer trimestre de 2026, confirman una contracción del 0.6 por ciento trimestral y un crecimiento anual de apenas 0.4 por ciento, lo que afecta a sectores estratégicos como la industria, la manufactura y la construcción.

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En su propuesta de Punto de Acuerdo, sostuvo que la falta de resultados económicos positivos ha derivado en señales de alerta por parte de los mercados internacionales, como lo han expresado algunas agencias calificadoras que la sitúan en el último nivel del grado de inversión o cambian la perspectiva de la deuda a negativa.

Rubén Moreira, diputado federal del PRI Ampliar

Argumenta riesgos para la inversión y el empleo

El coordinador de los diputados del PRI congresista subrayó que este deterioro eleva los costos de financiamiento para el Estado y reduce el atractivo del país para la inversión privada, lo cual impacta negativamente en la generación de empleos formales y el bienestar de las familias.

Aseguró que la optimista postura oficial no es suficiente para contener la incertidumbre que afecta proyectos productivos de largo plazo.

Rubén Moreira consideró que la situación exige responsabilidad, claridad y rendición de cuentas, por ello urgió que Marcelo Ebrard rinda cuentas ante los representantes populares de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

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Piden informar estrategia económica

Explicó que se busca abrir un diálogo transparente entre el Legislativo y el Gobierno Federal para conocer las causas reales del estancamiento y las medidas correctivas que se implementarán para evitar que las consecuencias recaigan con mayor fuerza sobre los hogares mexicanos.

El legislador del PRI por Coahuila señaló que el titular de la Secretaría de Economía deberá informar sobre la estrategia integral para recuperar la confianza de los mercados, mitigar los efectos de la revisión del T-MEC y revertir la tendencia de crecimiento insuficiente que ha marcado el presente ejercicio fiscal.

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